Engagement communautaire à Ouagadougou : Le RJPSA cure un caniveau dans l’arrondissement 7

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine (RJPSA) a organisé une journée de salubrité le samedi 14 Septembre 2024 dans l’arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou. Cette activité, selon ses initiateurs, vise à soutenir l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

La suite après cette publicité

« Tous ensemble pour un cadre de vie sain : contribuons à l’amélioration de l’hygiène et du bien-être dans nos quartiers ». C’est sous ce thème que le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine (RJPSA) a organisé une journée de salubrité le 14 septembre à Ouagadougou. Il s’agissait de curer le caniveau qui longe le côté droit de la route du quartier Bonheur-Ville au secteur 31, allant de la limite de la bande verte jusqu’au rond-point de la transition.

Munis de dabas, de machettes, de marteaux et de râteaux, les membres du RJPSA habillés en gilet vert ont procédé au nettoyage du caniveau du secteur 31. L’objectif de cette activité était d’assainir le milieu et de faciliter l’écoulement des eaux pluviales.

« L’objectif de cette activité c’est de mobiliser les membres du réseau et les riverains pour curer le caniveau, rendre les lieux propres, assainir le milieu et permettre à l’eau de couler correctement et éviter les maladies qui peuvent découler de ça » a expliqué Larba Yaméogo, Coordonnateur national du réseau.

Cette initiative du RJPSA a reçu le soutien de l’association « Paagb la Naam » qui salue l’esprit d’engagement des membres du RJPSA. Pour sa représentante Mamounata Sorgho, c’est un exemple à suivre et qui mérite d’être soutenu.

« Nous avons trouvé que c’est une bonne initiative. Nous sommes venues les encourager et aussi les accompagner. Que Dieu bénisse leur réseau et nous invitons tout le monde à s’inspirer de leur exemple et s’engager pour la patrie », a-t-elle laissé entendre.

Selon Larba Yaméogo, en plus de rendre sain le milieu, cette journée de salubrité est une invite à toute la jeunesse burkinabè de s’engager afin de soutenir l’initiative présidentielle. « On lance un appel à toute la jeunesse burkinabè de s’engager autour de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire qui est un outil qui va nous permettre d’assainir notre milieu et d’améliorer notre bien-être » a-t-il souligné.

En rappel, le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine (RJPSA) est un réseau créé en 2023 dont l’objectif principal est de promouvoir le développement durable en Afrique.

Amidou OUEDRAOGO et Soumaila MALO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite