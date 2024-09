Le cinéma chinois s’exporte au Burkina Faso du 19 au 22 septembre 2024

publicite

L’ambassade de la République Populaire de Chine a animé une conférence de presse ce 17 Septembre 2024 à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de la 2e édition du cinéma chinois qui se tiendra du 19 au 22 septembre 2024 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

« Le Burkina Faso et la République Populaire de Chine : Les enjeux d’une coopération cinématographique et audiovisuelle », tel est le thème de cette 2e édition du cinéma chinois au Burkina Faso. Elle est prévue pour se tenir du 19 au 22 septembre 2024 à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso.

Au programme des activités, cette deuxième édition sera ponctuée par des projections de films chinois et burkinabé et des ateliers de formation au profit des jeunes cinéastes du Burkina Faso.

Selon Wenzhang Wang, conseiller politique de l’ambassade de chine au Burkina Faso, cette initiative vise à élargir le champ de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine cinématographique. Chose qui favorise le brassage culturel et la promotion de valeurs communes.

« La coopération bilatérale ne se limite pas aux aspects politiques et économiques, elle est aussi de l’aspect culturel, des échanges entre les peuples qui est plus important pour que les choix des nations soient stratégiques et durables. Pour ce cinéma, j’espère qu’on peut avoir un brassage culturel, comment la Chine à réaliser ses rêves à travers les valeurs », a-t-il laissé entendre

Au total, cette semaine connaitra 18 séances de projections dans 9 sites avec 16 films dont 10 films chinois et 6 films burkinabè de court métrage avec un budget alloué qui est estimé à 16 millions de F CFA.

Pour Moussa Alex Sawadogo, délégué général du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), la Chine constitue un partenaire stratégique en matière de coopération cinématographique et audiovisuelle pour le Burkina Faso et elle s’inscrit dans l’engagement des autorités burkinabè pour la coopération culturelle.

« Cette coopération avec le cinéma chinois s’inscrit dans l’engagement de faire la caméra une arme de combat, une arme de cohésion sociale et de la paix. Et avec cette semaine du cinéma chinois, nous espérons voir l’expression d’une identité culturelle d’un pays comme la Chine. Donc nous sommes fiers de cette collaboration », a exprimé Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO.

En rappel, le Burkina Faso a renoué ses relations diplomatiques et de coopérations avec la République Populaire de Chine en mai 2018.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

