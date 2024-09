Glory Fashion Days : L’acte 5 sous le signe d’un développement économique et de la cohésion sociale en Afrique

publicite

La Glory Fashion Days acte cinq est prévue du 18 au 22 septembre 2024 à Ouagadougou. Les grandes lignes de ce rendez-vous incontournable de la mode ont été déclinées par le comité d’organisation le mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou. Le thème retenu pour cette édition est « La mode, facteur de développement économique et de cohésion sociale en Afrique »

La Glory Fashion Days vise à contribuer à la promotion de l’art en mettant en exergue les talents techniques et artistiques des jeunes créateurs burkinabè en particulier et africains de façon générale.

En effet, elle se veut être non seulement un cadre d’expression professionnelle pour les jeunes créateurs, mais aussi de favoriser les opportunités d’affaires, d’investissement et de réseautage dans le secteur de la mode. Le tout dans le but de mettre le pays des Hommes intègres au sommet de la scène mondiale en matière de mode.

Selon Landry Sanogo, promoteur de la Glory Fashion Days, durant les cinq jours de l’événement, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit entre autres de conférence de presse, ateliers, panels, défilé de mode, vente caritative, rencontres professionnelles, prestations artistiques, exposition vente…

« Pour cette 5ème édition qui aspire toucher plus de 2000 personnes en terme de public, ce sont 30 mannequins et 32 créateurs internationaux du continent africain, des professionnels d’Europe, et d’Amérique, et des professionnels de la mode et de l’art vestimentaire nationaux bien connus qui sont attendus. Tous ces talents et expertises seront mis à contribution pour un partage d’expérience intergénérationnelle pendant ce grand rendez-vous de la mode », a-t-il détaillé.

Par ailleurs, Landry Sanogo a annoncé qu’une dizaine de pays dont le Gabon, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Togo, la Côte d’Ivoire, les Comores sont attendus pour la Glory Fashion Days édition 5 avec le Mali comme pays invité d’honneur.

Pour l’acte cinq de la Glory Fashion Days, le promoteur a notifié que les différentes activités se feront sur plusieurs sites en l’occurrence Barka Ouaga 2000, l’hôtel Ricardo, City Bar, Hôtel Lancaster ex Laïco. La Glory Fashion Days est une initiative de Glory International Group SARL qui évolue dans l’événementiel.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

