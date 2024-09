Aboubacar Babayouré Sawadogo met un terme à sa carrière et devient entraîneur

publicite

Le désormais ancien international gardien de but des Étalons Aboubacar Babayouré Sawadogo met un terme à sa carrière de footballeur. Le gardien de but débute sa conversation en tant qu’entraîneur adjoint à l’AS Police.

« C’est avec une grande émotion que je vous annonce aujourd’hui la fin de ma carrière en tant que footballeur. Après de nombreuses années passées à défendre les couleurs de notre cher pays sur le terrain, il est temps pour moi de tourner une nouvelle page », a annoncé Babayouré Sawadogo, désormais ex gardien de but international des Etalons du Burkina Faso. A 35 ans, il met ainsi un terme à sa carrière de gardien de but.

Cependant, Babayouré Sawadogo commence une nouvelle aventure dans le club qu’il l’a révélé. « Je suis honoré de vous informer que je rejoins le staff technique du l’AS Police en tant qu’entraîneur adjoint pour la saison 2024-2025 au côté de l’expérimenté coach Idrissa Congo. Cette nouvelle étape de ma carrière coïncide avec l’obtention de ma licence d’entraîneur B de la CAF, un diplôme qui me permet de continuer à contribuer au football, cette fois depuis les lignes de touche », a-t-il expliqué.

Vivement la nouvelle saison

Ce policier de profession n’a pas caché son impatience de débuter une nouvelle carrière. « L’aventure ne s’arrête pas ici, et je suis impatient de débuter ce nouveau chapitre en tant qu’entraîneur adjoint avec l’AS Police », rassure-t-il. Le club de l’AS Police évolue en Ligue 2 pour la prochaine saison.

Babayouré Sawadogo est passé par le RCK, Al-Nojoom, l’AS Douanes. Il a été champion en 2017 et en 2022 et remporté la Coupe du Faso avec l’AS Douanes. Il a aussi participé à la CAN 2017 et 2021 où les Etalons ont été troisième et quatrième.

En tant que footballeur, Babayouré Sawadogo a remporté trois titres de champion, deux coupes du Faso, deux Super Coupe AJSB. Il a participé deux compétitions du championnats d’Afrique des nations (CHAN).

