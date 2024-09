Energie : Avec « Call center » et « e-Guichet » de la SONABEL, plus belle la vie !

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) a lancé officiellement « Call center » et « e-Guichet ». Deux outils importants permettant de se rapprocher encore plus de sa clientèle et de faciliter les services qu’elle lui offre. Le lancement est intervenu le mercredi 18 septembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Désormais, pour toutes vos demandes de branchement et autres services de la SONABEL, il n’est plus besoin de vous déplacer. « Call center » et « e-Guichet ». Ce sont les nouvelles innovations développées par les agents de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) à propos.

Ces outils, des dires de Souleymane Ouédraogo, Directeur général (DG) de la SONABEL, s’inscrivent dans une stratégie globale visant à rendre les services de l’institution plus accessibles, plus rapides et plus proches des clients.

« Le nouveau centre d’appel représente un progrès majeur en termes de proximité et de réactivité. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, il est équipé d’outils modernes capables de répondre à vos préoccupations en temps réel et de façon multicanal ; par téléphone, par e-mail ou via les applications mobiles », a-t-il indiqué.

L’autre innovation, « e-Guichet », a poursuivi M. Ouédraogo, est une plateforme virtuelle. « Les utilisateurs pourront désormais accéder à nos services depuis n’importe quel endroit, à tous moments, sans avoir besoin de se déplacer dans nos agences.

Sur cette plateforme, les clients auront la possibilité de souscrire à un nouvel abonnement, de demander un raccordement, de consulter et payer leurs factures, de déclarer une panne, d’envoyer des relevés de consommation, de signaler des cas de fraude, de dénoncer tous comportements répréhensibles d’un agent de la SONABEL », a en outre fait savoir le DG de la SONABEL.

Lire aussi 👉🏿 Reboisement en saison sèche : La SONABEL met 10743 plants en terre

Le principal objectif de ce service en ligne, à en croire Souleymane Ouédraogo, est de faciliter l’accès aux prestations tout en réduisant les délais d’attente et simplifiant les procédures ; de contribuer à la transparence et à une meilleure communication entre la SONABEL et ses clients.

Pour Dr Aminata Sabané/Zerbo, ministre de la transition digitale et marraine de la cérémonie de lancement, ces solutions apportent une réponse efficace au besoin croissant d’une population en quête de services publics plus accessibles, plus rapide et de qualité.

Elle a alors invité l’ensemble de la clientèle de la nationale de l’électricité à user desdites innovations et à faire un retour, notamment des propositions en vue de leur amélioration. Le numéro vert du « Call center » ou le nouveau centre d’appel de la SONABEL est le 80001130. L’agence en ligne « e-Guichet » est disponible sur le site web de la SONABEL.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite