SAMAO Acte 6 : Le mérite de plusieurs acteurs magnifié à travers une nuit de reconnaissances

La 6e édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) a refermé ses portes le vendredi 27 septembre 2024. Deux jours durant, des experts, investisseurs, exposants et des centaines de visiteurs, venus du Niger, de la Côte d’Ivoire, ont échangé autour du thème « Les minéraux critiques : Quelles stratégies de développement pour les pays africains ? ». Plusieurs acteurs qui ont fait de cette édition une réussite ont été distingués.

Ouagadougou vit au rythme de la 6e édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) depuis le 26 septembre 2024. Après deux jours de réflexion et de brainstorming, cette aubaine de rencontre entre les acteurs miniers de non seulement le Burkina Faso mais aussi d’autres Pays d’Afrique a connu son apothéose. A l’occasion, le mérite de plusieurs acteurs qui ont contribué au rayonnement de l’édition a été reconnu à travers des distinctions.

Le trophée des meilleurs fournisseurs de biens et services miniers, des trophées de meilleurs stands, énergie mines et carrières, des trophées sponsors ainsi que des trophées d’honneur ont été entre autres les mérites reconnus. Un prix spécial de résilience a été également décerné lors de cette activité.

Par cette reconnaissance il s’agit ici, selon le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, de saluer la réussite de l’édition, preuve d’un Burkina Faso résilient et prêt à accueillir du monde d’autres pays.

« Le chef de l’État a donné sa bénédiction pour que cette édition puisse marquer une fois de plus la forte résilience du Burkina Faso. La tenue de cette édition marque l’ambition de faire en sorte que le secteur minier puisse produire les ressources nécessaires pour l’ensemble de nos populations. Je le dis haut aujourd’hui que les résultats auxquels le ministère arrive à parvenir, c’est dû aux efforts conjugués de l’ensemble de nos collaborateurs », a salué le ministre.

Selon Yacouba Zabré Gouba, la tenue de cette édition est la traduction de la volonté du gouvernement burkinabè de travailler à la diversification de la production minière au Burkina Faso. Parlant de cela, il a donc assuré que les résolutions et recommandations seront prises pour la réussite de l’édition à venir en 2025. « Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette édition qui a connu un succès grâce à vos efforts. Merci beaucoup à tous les acteurs», a salué le ministre.

Pour la reconnaissance de ces efforts c’est donc plusieurs acteurs qui ont reçu des distinctions. L’entreprise SERVACO West Africa S.A est l’une d’entre elles. Elle a été distinguée dans le domaine de la fourniture des biens et services. Son responsable technique, Issa Ouédraogo, a salué cette reconnaissance.

« C’est un grand plaisir on ne s’attendait pas à ça. C’est une belle surprise pour nous. On a beaucoup misé sur notre standing et notre décoration. Cette année, on a beaucoup innové, c’est grâce à cela qu’on a reçu cette distinction », a justifié le responsable technique.

Cette cérémonie marque la fin de l’édition. Cependant, les expositions se poursuivent jusqu’au 28 septembre 2024, date officielle de clôture.

Abdoul Gani BARRY

