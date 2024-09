75e anniversaire de la Chine au Burkina Faso : Les deux pays plus que jamais unis !

publicite

La République Populaire de Chine fête le 75e anniversaire de la fondation de sa République. A cette occasion, l’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso a organisé, comme à l’accoutumée, une cérémonie le vendredi 27 septembre 2024 à Ouagadougou. Le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla était de la partie ainsi que des personnalités distinguées de la société.

Le 1er octobre 1949 marque la proclamation de la fondation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. Cela fait donc 75 ans que la république populaire de Chine existe. Pour marquer l’occasion, une soirée sobre mais prestigieuse a été organisée par anticipation à Ouagadougou par l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan.

Mathias Traoré, secrétaire général du gouvernement, prenant la parole au nom du gouvernement a apprécié l’excellence des relations existantes entre la Chine et le Burkina Faso. A l’entame de son allocution, il a d’abord rappelé les acquis engrangés en seulement six ans de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Et cela, dans des domaines comme la santé, l’éducation, les ressources humaines, la lutte contre le terrorisme, la construction des infrastructures…

« Cette coopération multiforme ira inévitablement en se renforçant au vu de la volonté affichée des plus hautes autorités des deux pays d’y travailler… Dans la lutte contre l’hydre terroriste, la Chine s’est montrée particulièrement disposée à accompagner notre pays, faisant d’elle un partenaire de premier plan pour le Burkina Faso », a-t-il assuré avec satisfaction.

Il a affirmé que les relations entre la Chine et le Burkina Faso se portent bien. Selon lui les résolutions prises durant le forum Chine Afrique (04 au 06 septembre 2024) permettront à la coopération entre la Chine et l’Afrique et la Chine et le Burkina Faso en particulier d’atteindre de plus grand sommets. Allant dans la même lancée que Mathias Traoré, l’ambassadeur de la Chine au Burkina a laissé entendre qu’ils sont pleins de confiance quant à l’avenir des relations sino-burkinabè.

« Les relations sino-burkinabè illustrent bien l’engagement partagé de la Chine et de l’Afrique en faveur de la sincérité, de l’égalité, et du respect mutuel, tout en poursuivant ensemble les objectifs de développement et de modernisation. Nos deux pays ont su bâtir un partenariat dynamique et fructueux dans des domaines variés, tels que la défense, la santé, l’agriculture, l’éducation et l’assistance humanitaire, témoignant ainsi de la solidité et de la profondeur de leur coopération », a-t-il développé.

Continuant dans son développement, le représentant de la Chine au Burkina a affirmé avec certitude que les deux pays continueront de collaborer pour renforcer leurs relations économiques, commerciales et diplomatiques.

« Dans une perspective d’avenir, notre engagement à approfondir l’amitié et la solidarité avec les amis burkinabè reste inchangé. Nous sommes disposés à adhérer au respect mutuel, à nous traiter sur un pied d’égalité et à nous soutenir fermement sur des questions liées aux intérêts fondamentaux de chacun.

La Chine continuera à soutenir la partie burkinabè dans le choix indépendant de la voie du développement qui convient aux convictions du pays et nous sommes reconnaissants aux amis burkinabè d’avoir adhéré au principe d’une seule Chine », a terminé Lu Shan.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

