Soutien patriotique : Initiative urgence Tapoa mobilise près de 24 millions FCFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Forces vives de la province de la Tapoa, regroupées sous la bannière de Initiative urgence Tapoa ont procédé à une levée de fonds pour soutenir les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme. Le vendredi 27 septembre 2024 à Fada N’Gourma, 20 motos et un chèque d’un million de francs CFA ont été offerts pour le fonds de soutien patriotique.

La suite après cette publicité

Lancée en octobre 2023, la levée de fonds initiée par urgence Tapoa a généré une somme de 23 825 687 F CFA. Ce montant a permis d’acquérir et de livrer successivement les biens matériels et logistiques à savoir des produits de première nécessité, du soutien aux élèves déplacés internes, la livraison de carburant pour les FDS et les VDP, des motos et le chèque d’un million F CFA.

David Lompo, porte-parole des forces vives de la Tapoa, a souligné que ces motos ne sont pas de simples moyens de transport, mais des outils cruciaux pour améliorer la mobilité des forces combattantes.

« La sécurité est un pilier fondamental pour le développement de notre province », a-t-il lancé. Egalement, il a insisté sur l’importance de la collaboration entre les autorités administratives, militaires et la communauté pour surmonter les défis sécuritaires.

Le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a exprimé sa reconnaissance envers les forces vives de la Tapoa, saluant ce soutien crucial. « Face aux défis d’aujourd’hui, des initiatives communautaires comme celle-ci montrent que la Tapoa est déterminée à s’unir pour retrouver un avenir paisible.

La mobilisation continue des habitants de la province est essentielle pour bâtir un avenir meilleur et plus sûr, tant pour la Tapoa que pour l’ensemble du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite