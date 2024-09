La garderie Ashlem’s Garden ouvre ses portes au quartier Garghin de Ouagadougou pour le bonheur des tout-petits

publicite

Désormais l’univers des garderies du Burkina Faso peut compter sur Ashlem’s Garden. Le samedi 28 septembre 2024, elle a ouvert ses portes dans le quartier Garghin de Ouagadougou, à quelques mètres du CHU de Tengandogo. Dès son baptême, ce nouveau bébé entend enlever une épine aux pieds des parents de la localité en leur offrant cette opportunité de garder leurs « boud’choux» de 0 à 5 ans.

Offrir un cadre idéal aux enfants du quartier Garghin de Ouagadougou pour leur éveil, leur éducation et leur épanouissement, c’est l’un des objectifs que s’est assignée la nouvelle garderie. Elle fait son entrée dans l’arène de l’éducation burkinabè ce samedi 28 septembre 2024. Dès son entrée, elle s’est donnée pour objectif de prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans, de non seulement ce quartier mais également des quartiers environnants.

C’est un bâtiment à multiples pièces qui a été mis à la disposition de ces tout-petits. Il est également doté d’un air de diversement. Il s’agit, selon la directrice de cette garderie, Victorine Ouédraogo/Ilboudo d’apprendre aux enfants à étudier tout en s’amusant.

« On propose ici l’éveil mathématique, le graphisme et la langagière. Nous allons accueillir ici des enfants de 0 à 3 ans pour la crèche et pour les 3 à 5 ans, ils seront à la maternelle. L’inscription coûte 20 000 f et avec tous les autres frais nous accueillons les enfants en gros à 150 000 FCFA », a expliqué la directrice.

A écouter la promotrice de cette garderie Armelle Yaméogo, c’est une crèche et une maternelle combinées qui ont été mises à la disposition de cette localité. Occasion faisant, elle a appelé la population du quartier et environnants à s’approprier ce nouveau joyau, car a-t-elle insisté : « Nous avons des institutrices de qualités pour accueillir et s’occuper bien de vos enfants».

« Dans ce quartier dès notre venue, nous avons eu un accueil chaleureux et nous avons donc jugé nécessaire de soulager la population avec cette garderie. Nous accueillons ici des bébés à partir de 0 mois et des enfants de jusqu’à 5 ans parce que nous avons la petite section, la moyenne et la grande section», a ajouté Armelle Yaméogo en guise de justification.

Ce soulagement a été constaté chez les habitants de ce quartier qui ont même souligné que «c’est une épine retirée aux pieds des parents». En effet, selon Nebila Baki, un résident du quartier, il était de bon ton de recevoir cette infrastructure au regard de sa rareté dans la localité. « Dans le sens de l’éducation de nos enfants, cette garderie nous sera très utile. Je remercie la promotrice d’avoir pensé à ce geste. C’est une épine qu’on fait sortir de nos pieds et ça nous va droit au cœur », a-t-il salué.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

