Province du Zondoma : African Initiative offre des tables-bancs et du matériel didactique à trois écoles

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a fait un don de tables-bancs et de matériels didactiques à trois écoles de Gourcy. La remise officielle a eu lieu le 30 septembre 2024 à Bougounam dans la province du Zondoma, région du Nord.

La suite après cette publicité

Les écoles primaires de Lago « A », Kontigué « A » et de Bougounam « B », dans le Zondoma sont dans un processus de réouverture. Pour l’année scolaire, 2024 – 2025, ces écoles ont besoin d’équipements pour que les élèves puissent effectuer leur rentrée de classe avec sérénité.

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a donc décidé de voler au secours de ces élèves. « C’est suite à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, que nous avons pris l’initiative d’équiper certaines écoles en tables-bancs et autres matériels didactiques afin que les enfants puissent aller à l’école », a rappelé Ayo Soumaïla Azenwo, président d’« African Initiative ».

50 table-bancs et des kits didactiques ont été offerts à ces trois écoles de Gourcy. « Ce sont des écoles en réouverture. Ce que nous venons de recevoir va beaucoup nous soulager, parce que c’était un besoin crucial ; parce que tout était gâté et beaucoup de matériels emportés. C’est une épine que vous venez d’enlever de notre pied », a déclaré Amidou Ganamé, représentant des écoles bénéficiaires.

Pour le Directeur provincial en charge de l’éducation, ce don vient à point nommé. « Les tables-bancs et les kits scolaires sont des besoins cruciaux dans ces écoles. Ça va beaucoup nous soulager. Concernant la rentrée, nous la préparons avec sérénité et toutes les parties prenantes sont dans la dynamique », a affirmé Karim Sawadogo de la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Zondoma (DPEPPNF/Z).

Le représentant du Haut-commissaire du Zondoma, Pingdwende Anatole Kaboré, a traduit toutes ses reconnaissances à l’association russo-burkinabè. Il a par ailleurs profité de l’occasion pour plaider en faveur de l’amélioration des conditions d’accès aux centres de santé de la province.

Après la remise de ce premier lot, un second lot de 50 tables-bancs sera offert courant octobre 2024. Ce second lot sera accompagné de fournitures scolaires pour les élèves.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite