Burkina Faso # Burundi : Philippe Lapaix Maré remplace Hervé Koffi chez les Étalons

Hervé Koffi ne sera pas du regroupement des Étalons pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 pour la double confrontation contre le Burundi. La Fédération burkinabè de football (FBF) a annoncé son remplaçant. Il s’agit de Philippe Lapaix Maré.



Le gardien de but de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) prend la place de Hervé Koffi pour cette double confrontation contre le Burundi qui se disputera les 10 et 13 octobre 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le RC Lens avait annoncé la blessure de Hervé Koffi juste après sa convocation. Brama Traoré fait donc appel à Philippe Lapaix Maré pour compléter l’effectif aux côtés de Kilyan Nikièma et Farid Ouédraogo.

En raison de l’indisponibilité de stade dans leurs pays, les deux équipes ont choisi Abidjan pour la double confrontation qualificative pour la CAN 2025 au Maroc. Cette opposition entre dans le cadre de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.

Gardien de but de l’EFO, Philippe Lapaix Maré s’était révélé comme un élément clé des Bleu et Blanc à qui il a permis de remporter la Coupe du Faso 2024 lors de la séance des tirs au but. Philippe Lapaix Maré était déjà passé par la sélection junior. Il avait pris part au Tournoi UFOA-B en 2022.

