Coupe du Faso 2024 : Le secret de Philippe Lapaix Maré, gardien de but de l’EFO

Le gardien de but de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) Philippe Lapaix Maré, était l’un des héros de la finale de la Coupe du Faso 2024. Il a réussi à sortir le sixième tir de Rahimo FC pour permettre à son équipe de s’imposer en finale (0-0; 5-4 tab). En demi-finale contre l’ASFA Yennenga et lors de la 32e finale face à l’ASEC de Koudougou, le gardien de but a sauvé son équipe lors des séances de tirs au but. Quel est son secret ? « Dieu », répond-il dans cette interview.



Vous remportez cette finale aux tirs au but, était-ce le plan prévu ?

C’est le plan qui était prévu par le coach. On s’est préparé pour ce match mentalement et psychologiquement. Surtout moi. J’étais vraiment bien préparé.

A Koudougou, contre l’ASECK, vous avez dit que Dieu est passé par là. Est-ce toujours le cas ?

Je n’ai pas cessé de regarder le ciel et de l’implorer. J’ai demandé au ciel son pardon pour pouvoir remporter ce match.

Explique-nous le dernier tir au but que tu as sorti. Comment cela s’est passé ?

Lorsqu’il venait [Lassina Traoré, joueur de Rahimo], dans ma tête, c’était : « Dieu aide-moi à prendre ce ballon ». Il n’y avait que ça dans ma tête. Surtout que ça m’a fait mal quand j’ai effleuré le ballon des mains au cinquième tir. Donc, j’ai encore imploré Dieu qui m’avait déjà montré le côté. Mais je n’y suis pas arrivé.

La campagne africaine, c’est contre le Hafia de la Guinée. Etes-vous prêts ?

On était prêt. On doit s’améliorer parce que la campagne est différente du Fasofoot. Mentalement, on va beaucoup travailler encore.

L’année passée en campagne africaine, vous êtes sortis de justesse. Cette année, vous êtes prêts ?

Cette année, on va aller avec plus d’envie. On va aller. Lorsqu’on a le ballon, il faut qu’on soit lucide pour bien cadrer et marquer le but.

