Coopération Burkina-Canada : L’ambassadeur Lee-Anne HERMANN fait le point avec le Chef de l’Etat

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce lundi 15 juillet 2024, l’ambassadeur du Canada au Burkina Faso en fin de mission, Lee-Anne HERMANN.

« Je suis en train de quitter le Burkina Faso après trois ans de mission comme ambassadeur et je suis venue dire au revoir et merci au Chef de l’Etat pour l’accueil chaleureux », a indiqué la diplomate canadienne à l’issue de l’audience.

Cette audience a été une occasion de faire, avec le Président du Faso, le point de la coopération entre les deux pays. Pour Lee-Anne HERMANN, les relations de coopération entre le Canada et le Burkina Faso remontent en 1962 et se portent bien. « Nous intervenons dans le développement, l’humanitaire et aussi dans le secteur privé », a soutenu la diplomate.

Lee-Anne HERMANN a déclaré que le Président du Faso est revenu, au cours des échanges, sur sa vision, sur l’Alliance des Etats du Sahel et sur les relations avec l’Afrique et le monde.

L’ambassadeur canadienne dit également avoir évoqué, avec le Capitaine Ibrahim TRAORE, les questions liées à l’émancipation de la femme, une problématique à laquelle son pays est attaché.

« Je pars avec de bons souvenirs du Burkina Faso surtout la capacité de résilience du peuple burkinabè », a conclu l’hôte du Chef de l’Etat.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

