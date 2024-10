Rentrée 2024-2025 : Le message du secrétaire national de l’éducation catholique du Burkina Faso

publicite

Ceci est le message du Secrétaire National de l’Education Catholique, Abbé Hyacinthe OUEDRAOGO, à l’occasion de la rentrée 2024-2025.

Chers acteurs et actrices de l’Education Catholique du Burkina Faso,

Le 1er octobre 2024 consacre la rentrée officielle des classes dans notre pays, le Burkina Faso. C’est un jour de fête pour les élèves et étudiants qui reviennent tout joyeux des vacances, prêts à se laisser former, instruire, éduquer pour la vie. C’est également un moment important pour les enseignants et les parents. A tous, je souhaite donc une bonne rentrée scolaire et académique 2024-2025.

La principale question qui habite le cœur des apprenants est bien celle-ci : « Comment réussir ? » La réponse me semble tout aussi simple : « Il faut le vouloir ».

En effet, ceux qui abordent l’année avec l’envie de réussir écouteront les orientations de leurs enseignants et de leurs parents. Ils se mettront rapidement au travail en s’organisant bien. Ils suivront les cours, poseront des questions, apprendront leurs leçons et traiteront les exercices. Ils auront l’amour de la discipline.

Les établissements catholiques n’ont pas d’autres secrets de réussite. Chers élèves et chers étudiants, rien ne sert de courir, il faut partir à point, dès aujourd’hui. Pour cela, inspirez-vous de l’expérience des anciens.

En effet, dans le cadre de notre marche vers le jubilé des 125 ans de l’Education Catholique en 2026, cette année particulièrement, nous aurons une pensée pour les anciens, c’est-à-dire, ces nombreux enseignants, élèves et étudiants qui sont passés dans le même établissement catholique que chacun de vous. Alors que le thème principal du jubilé est : « Dans l’action de grâce des 125 ans de l’Education Catholique au Burkina Faso, (1901-2026) témoignons de l’espérance d’un monde nouveau ! », ce sous-thème nous guidera cette année : « 2024-2025, en union avec les anciens, rendons grâce pour les 125 ans de l’éducation catholique ! »

Je vous encourage, chers premiers responsables des établissements catholiques et chers enseignants, à exploiter les archives trouvées et à évoquer des figures dignes d’intérêt qui ont marqué vos structures éducatives, pour motiver votre propre mission d’enseignants et stimuler le travail, les ambitions et la conduite de vos élèves et étudiants.

Enfin, chers parents, comme vous le savez, vous faites partie de ceux qui peuvent faire aimer l’école et les études à tous ces enfants et tous ces jeunes. Votre choix de mettre vos enfants dans un établissement catholique est un engagement pris. Dans nos structures éducatives, les élèves et étudiants apprennent des connaissances, des contenus, des habitudes et des valeurs. Ils y sont éduqués pour la vie. Cela se fera par vous et avec vous si votre collaboration est sincère et active. Votre proximité avec l’établissement de votre enfant ne fera que renforcer l’action de l’administration et celle des enseignants à offrir le meilleur d’eux-mêmes à vos enfants.

En effet, les résultats qui nous réjouissent tant en fin d’année ne sont que le fruit des mains données et saisies par chacun en cours d’année pour faire advenir le succès.

En souhaitant une bonne année scolaire et académique 2024-2025 à tous, j’exprime la communion de prière de l’Education Catholique avec tous ceux qui maintiennent l’espérance dans le cœur des enfants et des jeunes dans les zones d’insécurité. Fasse Dieu que la paix revienne dans toutes les localités du Burkina Faso et qu’à la prière de la Sainte Vierge Marie, mère et éducatrice de Jésus, cette année scolaire et académique se déroule dans la joie.

Ouagadougou, le 30 septembre 2024

Abbé Hyacinthe OUEDRAOGO

Secrétaire National de l’Education Catholique

