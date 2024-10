Championnat du Burkina Faso : Le Mogho Naaba Baongo lance le prix du meilleur gardien de but

publicite

Sa Majesté Le Mogho Naaba Baongo lance un prix pour le meilleur gardien de but du championnat national de football burkinabè. Le lancement de ce prix a eu lieu ce 02 octobre 2024 à son Palais à Ouagadougou.

Le poste de gardien est souvent considéré comme un poste ingrat. Lorsqu’on montre souvent un gardien de but à la télé, c’est lorsqu’il encaisse un but. Ainsi, beaucoup de jeunes lorsqu’ils veulent jouer au football ne souhaite pas être gardiens de but.

Alors, le Mogho Naaba Baongo veut changer cette image du poste de gardien. Pour cela, il a institué le prix du meilleur gardien de but du championnat qui reprend de service à partir du vendredi 4 octobre 2024. « En instituant ce prix, il veut encourager la jeunesse à faire carrière dans le poste le plus difficile du football », explique Issiaka Congo. Les gardiens de buts des 16 clubs de Ligue 1 sont tous éligibles pour ce grand prix.

Des experts du poste dans le comité d’organisation

Pour cela, le comité d’organisation a fait appel à d’anciens gardiens de but qui ont fait les beaux jours du football burkinabè et de l’équipe nationale, des gardiens de but de la Ligue 1 désignés par certains anciens spécialistes. Parmi eux Daniel Ouédraogo, Roland Ouédraogo, Ibrahim Traoré dit Baya, Issouf Sawadogo, Daouda Diakité, etc.

« Au-delà du trophée qui sera remporté par le meilleur gardien de la saison. C’est une invite aux jeunes à plus d’ardeur au travail et à plus de bonne conduite », poursuit Issiaka Congo. L’institution de ce prix a aussi pour objectif de revaloriser le poste de gardien de but. Le comité d’organisation a promis de travailler avec objectivité pour désigner le meilleur gardien de but de la saison.

