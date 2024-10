Initiative présidentielle pour le développement communautaire du Burkina Faso : Des différents arrondissements et communes rurales dotés de matériels d’assainissement

publicite

Le Bureau National des Grands Projets (BNGP) du Burkina Faso a mis à la disposition des communes rurales et arrondissements du centre un lot de matériels d’assainissement, ce vendredi 4 octobre 2024. Ce don s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire. Il a concerné les 12 arrondissements et 6 communes rurales du Centre mais également les différents chefs-lieux des régions du Burkina Faso. Composé de poubelles, de brouettes, de râteaux et autres, ce don veut contribuer à assainir les différents communes et arrondissements.

Le 30 août 2023 le conseil des ministres a adopté un projet dénommé initiative présidentielle pour le développement communautaire. Pour sa mise en œuvre, le Bureau national des grands projets (BNGP) a été désigné pour son pilotage. Dans ces prérogatives, le Bureau a remis aux différents communes rurales et arrondissements du centre plusieurs matériels d’assainissement, sans pour autant oublier les chefs-lieux des régions du pays.

Ce matériel est composé de 345 poubelles, 60 brouettes, 110 râteaux, 90 pioches, 110 pelles, 25 barres à mine, 45 gants, 40 masques et 130 paires de bottes. Son objectif, selon Dominique Conombo, chargé de mission à la présidence du Faso, c’est de soutenir ces communes et arrondissements dans leurs élans d’assainissement, comme l’a souhaité le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Cette remise se caractérise par le don de poubelles, de pioches, de brouettes, de râteaux, de gans afin de permettre d’accompagner ces acteurs qui essaient tous les jours de travailler pour l’assainissement des différentes cités. Ces acteurs sont les PDS d’arrondissements et les communes rurales.

Notre objectif est de donner un coup de pouce à ces acteurs afin qu’ils puissent redoubler d’efforts dans les actions qu’ils mènent quotidiennement. Le geste n’est pas très spectaculaire mais c’est déjà un coup de pouce pour qu’ils sachent qu’ils sont soutenus par les plus hautes autorités », a-t-il expliqué.

En rappel, ce lot a été remis aux différents Présidents des Délégations Spéciales (PDS). Le représentant de l’arrondissement 3, Soumaïla Zougmoré, à sa réception a dit être conscient des attentes à travers cette remise. Il a promis de continuer ou même d’améliorer le travail qui est déjà fait grâce à ce matériel réceptionné.

« Ce sont de mots que nous allons adresser aux plus hautes autorités. Nous sommes vraiment contents car ce matériel va nous permettre de pouvoir travailler », a-t-il salué avant de rassurer sur la question de l’entretien de ce don.

Adoptée en conseil des ministres, l’initiative a démarré le 18 novembre 2023 à Ouagadougou. Avant ce matériel d’assainissement, elle avait également mis à la disposition de ces communes un lot de tricycles, toujours dans le sens de contribuer au développement des communes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

