Burkina Faso : Clap de fin pour la 1ère édition du Salon Panafricain des Personnes Âgées

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première édition du Salon Panafricain des Personnes Âgées a pris fin le jeudi 03 octobre 2024 à Ouagadougou. Trois jours durant, ce salon fut une occasion pour discuter autour de la nouvelle vie qui se dessine après la retraite.

La suite après cette publicité

Le siège du FESPACO a abrité du 1er au 03 octobre 2024 à Ouagadougou, la première édition du Salon Panafricain des Personnes Âgées sous le thème « Comment préparer et mieux vivre sa retraite pour une seconde vie épanouie ».

Selon Zetiyenga Yacine, promotrice de l’évènement, cette première édition a permis d’aborder des sujets essentiels tels que l’inclusion économique des personnes âgées, leur bien-être physique et psychologique, mais aussi, la valorisation de leur expérience dans la société. Au terme donc de ce premier rendez-vous, la promotrice a fait ressortir quelques points comme enseignements qu’il conviendra de retenir.

« L’importance de la planification financière car une retraite sereine nécessite une préparation en amont, incluant l’épargne, l’investissement et la gestion du patrimoine. Le rôle clé de l’entrepreneuriat sénior, puisque de nombreux séniors peuvent, avec l’accompagnement approprié, entreprendre de nouvelles activités économiques, apportant ainsi leur expérience et leur savoir-faire à la société.

La solidarité intergénérationnelle, parce que la transmission des savoirs et des valeurs doit être encouragée, afin que les plus jeunes puissent bénéficier de l’immense richesse que représentent nos aînés », a-t-elle mentionné.

Pour le Co-parrain Dr Lamourdia Thiombiano, au terme de cette première édition, il peut dire que c’est un avenir radieux et prometteur qui se profile à l’horizon pour les personnes âgées et les retraités.

« À travers ce salon, il est clair que l’avenir des personnes âgées au Burkina Faso, et particulièrement dans nos pays, peut être transformé de manière positive si nous agissons de manière collective et proactive. Nous avons entendu des témoignages inspirants de séniors qui ont su transformer leur retraite en une phase productive et enrichissante.

Ce sont des exemples concrets que nous devons valoriser et encourager. Ce que nous avons appris et partagé durant ce salon doit maintenant se traduire en actions concrètes… Nous devons également continuer à plaider pour des politiques publiques plus inclusives, qui garantissent aux séniors un accès équitable aux soins de santé, aux opportunités économiques et à la participation sociale », a-t-il émis.

Il a invité tout un chacun à travailler de sorte à ce que les recommandations formulées au cours de ce salon deviennent une réalité pour le plus grand bien des personnes âgées.

« Ce salon se termine, mais le travail continue. Nous devons repartir avec la ferme intention de poursuivre nos efforts pour améliorer les conditions de vie de nos aînés. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque personne âgée au Burkina Faso puisse vivre sa retraite dans la dignité, la sécurité et l’épanouissement. Notre engagement ne s’arrête pas ici », a fait ressortir Dr Lamourdia Thiombiano. L’édition s’est terminée par une remise de bourses d’études et des attestations de reconnaissance.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite