Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : 11 personnes condamnées et 6 autres relaxées au TGI Ouaga II

Le Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions de terrorisme, sis au TGI Ouaga II a condamné onze personnes à des peines d’emprisonnement allant de sept à 21 ans ferme et à des peines d’amende allant de 2 000 000 à 5 000 000 francs CFA. Ces personnes étaient poursuivies pour « diverses incriminations terroristes, notamment les infractions d’association de malfaiteurs terroristes, complicité d’association de malfaiteurs terroristes, financement du terrorisme, détention illégale d’armes à feu et de munitions en lien avec une entreprise terroriste, destruction volontaire de biens meubles et immeubles à des fins terroristes et recrutement de personnes à des fins terroristes ». Six autres personnes ont bénéficié d’un relax après le jugement.

Source : Wakatsera

