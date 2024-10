Maouloud 2024 : Cheikh Moaze Ouédraogo appelle à l’acceptation de l’autre

publicite

La Communauté Internationale des Soufis (CIS) a célébré la naissance du Prophète Mohamed (PSL) le samedi 05 octobre 2024 à Ouagadougou. La lecture du Coran, des prêches et des bénédictions ont marqué les temps forts de cette célébration.

Ils sont des milliers de fidèles musulmans de la Communauté Internationale des Soufis (CIS) à se rassembler dans la nuit du 5 au 6 octobre 2024 à Ouagadougou pour célébrer la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Venus de plusieurs pays du monde entier et d’autres villes du Burkina Faso, ces fidèles réunis dans l’arrondissement 4, sous la conduite du guide spirituel Cheikh Moaze Ouédraogo, ont prêché pour l’union des fils et filles de la nation, le vivre ensemble pour le retour de la paix.

Pour le guide spirituel de la communauté internationale des Soufis, Cheikh Moaze Ouédraogo, le thème de cette célébration est une interpellation des autorités religieuses, administratives et coutumières pour leurs responsabilités dans la culture de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso.

« Le grand problème d’un pays, c’est de ne pas s’accepter, alors que vous êtes dans un même pays. Si vous ne parlez pas de la paix, il n’y aura jamais de la paix. Le message c’est d’appeler les gens à s’accepter quelle qu’en soit la différence de leurs religions, de leurs ethnies ou de leurs races. Nous appelons par ce thème les autorités coutumières, religieuses et administratives à ce que chacun joue son rôle de rassemblement, d’apaisement, de respect de l’autre », a-t-il exprimé.

A cet effet, le guide spirituel a indiqué que les autorités coutumières, religieuses, et administratives doivent donner l’exemple en appelant au respect et à l’acceptation de l’autre. Les autorités ont tour à tour invité les fidèles et en général la population burkinabè à cultiver la paix à travers leurs actions.

« Ce que nous traversons et nous vivons aujourd’hui, c’est le même vœu, le retour de la paix et la sécurité dans notre pays. J’invite tout le monde ici présent à avoir une bonne écoute afin de pouvoir aller transmettre le message de paix et de vivre ensemble », a exprimé le Kamsonghin Naaba, représentant Sa Majesté Le Moogho Naaba Baongho à cette célébration.

En rappel, cette célébration de Maouloud de la Communauté Internationale des Soufis (CIS) s’est tenue sous le thème « L’acceptation de l’autre et rôle des autorités religieuses, coutumières et administratives dans la recherche de la paix et la stabilité ».

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

