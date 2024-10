Orange Business Summit : Une 1ère édition pour promouvoir la transformation digitale

publicite

Orange Burkina Faso a organisé la 1ère édition de Orange Business Summit le 10 octobre 2024 à Ouagadougou. Placé sous le haut patronage de la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques, Aminata Zerbo/Sabané, cet événement marque une étape importante dans le processus de la transformation digitale dans notre pays.

Orange Business Summit a été un cadre d’échange, une présentation de toutes les opportunités qu’offre le digital aux entreprises, une mise en relation des acteurs du numérique. La Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques, Aminata Zerbo/Sabané, s’est réjouie de la mise en place d’une telle initiative qui selon elle s’inscrit dans l’ambition du Gouvernement du Burkina Faso de faire du numérique un levier de développement économique et sociale.

« Je suis donc ravie de cette initiative qui met en lumière le savoir-faire de Orange en matière de transformation digitale. Ce sommet renforce le dynamisme de notre écosystème, prouve à souhait la résilience de notre secteur et l’engagement de Orange à contribuer de façon significative à relever les enjeux de développement de notre pays », a-t-elle témoigné.

«Transformation digitale : Résilience, compétitivité et croissance des entreprises au Burkina Faso grâce aux solutions innovantes », est le thème de cette première édition de Orange Business Summit. Pour l’invité d’honneur, Idrissa Nassa, Président du Patronat burkinabè, ce thème est assez interpellateur.

« Le thème de ce sommet, la transformation digitale et les solutions innovantes, est plus que jamais d’actualité. Voyez-vous, le monde est en constante évolution, les technologies numériques bouleversent tous les secteurs d’activité. Il est donc impératif pour nos entreprises de s’adapter et d’innover », a mentionné le président du patronat burkinabè.

Faisant de l’innovation et la satisfaction de la clientèle son combat ultime, Orange a dévoilé la nouvelle signature de sa marque qui est « Orange est là ». « Elle est une promesse et en même temps un engagement, celui d’être là à tous les niveaux avec nos solutions pour nos clients, pour les entreprises, pour l’écosystème et pour la population », a souligné Nafy Silue Coulibaly, Directrice Générale de Orange Burkina Faso.

Orange Business Summit répond à trois attentes, selon Hubert Kouraogo, Directeur B2B de Orange Burkina Faso. « La première c’est de pouvoir démontrer notre capacité à accompagner au quotidien les entreprises dans leurs transformations digitales. La 2e, c’est de pouvoir conforter notre leadership en matière de pourvoyeurs de solutions innovantes au profit des entreprises.

La 3e, c’est de créer un cadre de rencontre et d’échange avec nos clients à travers des panels animés par des experts qui viendront répondre aux problématiques des entreprises sur des enjeux tels le paiement mobile, la cybersécurité, mais également sur des enjeux liés à la connectivité », a-t-il détaillé d’entrée.

Acteur majeur de l’innovation au Burkina Faso, Orange Burkina Faso à procédé au lancement des tests techniques de la 5G autorisés par l’ARCEP lors de ce forum qui a réuni plus de 300 personnes. Ceux-ci ont été témoins et acteurs privilégiés de cette expérience inédite.

