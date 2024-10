Gestion de la famille : Les veuves des FDS à l’école de la résilience, du développement personnel et économique

publicite

L’Association Fenêtre d’Afrique (AFA) a tenu l’acte 2 de son programme intitulé Feminin Bloom, « un jardin d’opportunité pour les femmes » le samedi 12 octobre 2024 à Ouagadougou. La rencontre a réuni au moins deux cent femmes et les échanges ont porté sur le thème « Femmes engagées dans la gestion de famille : résilience, développement personnel et économique au profit des femmes veuves et résilientes des FDS et des civils tombés ».

Le programme « Feminin Bloom », a pour objectif principal selon Eldaa Koama, présidente de l’AFA de répondre aux besoins spécifiques des femmes dans différents contextes en travaillant à réduire les inégalités de genre, à renforcer leur autonomie et leur empowerment, à améliorer leur bien-être et leur accès aux opportunités et à favoriser leur participation active dans la société.

Elle a d’ailleurs précisé que le deuxième acte est particulièrement dédié aux femmes des FDS et civils tombés sur le champ de bataille d’où la thématique « Femmes engagées dans la gestion de famille : résilience, développement personnel et économique au profit des femmes veuves et résilientes des FDS et des civils tombés ».

« Pour nous c’était de dire comment on les amène à sortir du statut de personne à ramener en arrière, des personnes qu’on néglige à des femmes qui deviennent des piliers de transformation économique dans notre environnement mais aussi qu’elles puissent impacter au-delà de nos frontières », a-t-elle soutenu.

Eldaa Koama a ajouté qu’au-delà des communications qui seront dispensées aux femmes pour booster leur mindset, chacune d’elle sera récompensé d’un arbre pour maintenir la flamme de la résilience.

« Pour nous c’est de dire que ces femmes vont recevoir des plants et en plus de ce qu’elles vont recevoir comme communication, elles vont pouvoir prendre soin de cette arbre. Cet arbre peut apporter de l’ombre à la famille, mais en même temps elles peuvent regarder en cet arbre l’évolution personnelle qu’elles doivent avoir pour devenir résiliante, pour tenir la famille, pour apporter vraiment un espoir pour leurs enfants et toute la communauté entière », a-t-elle argué.

Fatimata Kaboré/Tamboura, est une participante. Elle a salué le bien-fondé de l’initiative au regard de son caractère instructif et motivateur. « Participer à cette édition ça va nous permettre de nous réaliser, de nous permettre de toujours rêver. A un moment donné, il y a certaines fissures qui font qu’on a envie de baisser les bras. Mais venir à ces genres de panels, nous donne la force, nous donne le courage d’avancer malgré les difficultés », a-t-elle reconnu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

