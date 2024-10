Mobilisation des ressources en temps de crise sécuritaire : Une vingtaine de collectivités outillées

publicite

L’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) a organisé une formation au profit de 20 acteurs des collectivités, sous le thème « mobilisation des ressources en temps de crise sécuritaire ». C’était le 12 octobre 2024 à Ouagadougou.

Dans le but de contribuer à la mobilisation des ressources et des recettes pour les collectivités territoriales au Burkina Faso, l’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) a organisé une formation au profit d’une vingtaine de communes à Ouagadougou.

Pour le président de l’association, Amos Zong-Naba, cette formation s’inscrit dans le cadre des activités de l’association pour le développement local à travers la mobilisation des ressources endogènes.

« Le développement local ne se décrète pas. C’est tout un processus qui implique tout le monde notamment les populations à la base. Nous pensons qu’en renforçant leurs capacités dans la mobilisation des ressources, cela leur permettra de gérer leur commune et favoriser leur développement », a-t-il expliqué.

Ces participants issus de plusieurs communes urbaines et rurales se réjouissent de cette formation. Pour Amos Zong-naba, pour mobiliser les ressources, les collectivités doivent travailler à maitriser les potentialités fiscales, développer des solutions innovantes à savoir la digitalisation des procédures et veiller au civisme fiscal et mutualiser les efforts.

Selon le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Emmanuel Congo, président de la commission finances de la commune de Ouagadougou, cette formation vient à point nommé.

L’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) est une organisation a but non lucratif créer le 10 décembre 2022 à Ouagadougou avec pour mission principale la promotion du civisme fiscal à travers l’éducation citoyenne responsable, la recevabilité et une gouvernance vertueuse.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

