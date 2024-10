« On est soulagés parce qu’on sait qu’on ira au Maroc » (Bertrand Traoré)

publicite

Bertrand Traoré a inscrit le penalty qui a permis aux Étalons de s’imposer 2 buts à 0 face aux Hirondelles du Burundi, le dimanche 13 octobre 2024, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce but a apporté de la sérénité à l’équipe. Bertrand Traoré et ses coéquipiers attendent désormais les prochaines journées pour conserver la tête du groupe.

« Cette qualification nous facilite la tâche. On avait à cœur de se qualifier après ce match. Cela fait du bien. On arrive à le faire, c’est un sentiment de satisfaction », résume Bertrand Traoré après la victoire (2-0) contre les Hirondelles du Burundi. Laissé sur le banc au début de la rencontre, Bertrand Traoré est entré en cours de jeu et a inscrit le deuxième but dans les arrêts de jeu sur penalty. Un but qui a scellé la victoire et rassuré le groupe composé par Brama Traoré, le sélectionneur.

C’est sans pression que Bertrand Traoré a exécuté et réussi son penalty : « J’ai eu à tirer plusieurs penaltys. J’en ai marqués, j’en ai ratés. Je suis préparé mentalement maintenant ». Après cette première étape, Bertrand Traoré et ses partenaires visent la première place du groupe. « On est soulagés. On sait qu’on ira au Maroc. Après, il reste deux journées. On va essayer de consolider notre première place », promet Bertrand Traoré.

Se qualifier à la Coupe du Monde

La qualification en poche, les Étalons pensent déjà aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bertrand Traoré croit fermement aux chances de son équipe, malgré un mauvais départ. « Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont là. On a mal débuté ces éliminatoires. On va essayer de redresser la barre et se qualifier pour une première Coupe du Monde. On va tout faire pour aller chercher cette qualification », annonce le capitaine des Étalons.

Depuis trois ans, les Étalons ne jouent plus à domicile en raison de la suspension du Stade du 4-Août à Ouagadougou. Après avoir disputé leurs rencontres au Maroc puis au Mali, l’équipe nationale du Burkina Faso a profité des infrastructures ivoiriennes, construites pour la CAN, pour disputer ces deux matchs. La communauté burkinabè en Côte d’Ivoire s’est mobilisée pour soutenir le onze national. Bien qu’évoluant hors de leurs bases, Bertrand Traoré et ses coéquipiers ne se sont pas sentis dépaysés.

Bonne ambiance dans l’écurie

« On s’est senti à domicile même si on n’était pas au Stade du 4-Août. On s’est senti à l’aise. Les supporters nous ont poussés du début à la fin. Cela nous a fait penser au Stade du 4-Août. S’il le faut, on reviendra jouer ici avec beaucoup de fierté et de plaisir », espère le capitaine des Étalons.

Au sein du groupe, Bertrand Traoré assure que l’ambiance est au beau fixe : « C’est la bonne ambiance et l’harmonie qu’on a du groupe. On a une équipe compétitive. C’est aux uns et aux autres de continuer à travailler en club pour réaliser de bons résultats au sein de l’équipe nationale ».

Bertrand Traoré pourrait être là, à nouveau, à l’occasion des matchs des cinquième et sixième journées des éliminatoires qui opposent le Burkina Faso au Sénégal puis au Malawi.

