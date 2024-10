Championnat burkinabè de baseball 5 : Delwendé Baseball Club, premier champion du Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après le championnat national classique, la Fédération burkinabè de baseball et softball a organisé la première édition du championnat national de baseball à cinq. Ce championnat a vu la victoire de Delwendé Baseball Club devant Zagtouli Baseball Club par 3 à 1.

La suite après cette publicité

La salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè a vibré au rythme de la finale du premier championnat national de baseball à cinq, le samedi 12 octobre 2024. À l’affiche, une opposition entre une équipe expérimentée, Delwendé Baseball Club, et une plus jeune, Zagtouli Baseball Club.

Dans cette rencontre disputée en trois manches, aucun cadeau n’était à faire, surtout qu’il s’agissait d’une finale. Delwendé Baseball Club montre rapidement ses intentions dès la première manche : ils écrasent les jeunes de Zagtouli Baseball Club (16-0). La messe semblait dite. Mais que non ! L’équipe de Zagtouli, piquée dans son orgueil, se réveille et arrache la deuxième manche (15-4).

Il a donc fallu recourir au Super Round, la manche décisive, pour départager les deux formations. Là, l’équipe de Delwendé Baseball Club parvient à s’imposer et remporte la finale par 2 manches à 1.

Une finale de haut niveau

Le capitaine de l’équipe victorieuse, Issouf Kafando, attribue cette victoire au travail effectué à l’entraînement. « A un certain moment, ils ont perdu l’espoir. Nous sommes revenus en force alors qu’eux avaient perdu espoir. Quand nous avons marqué quelques points, nous sommes restés soudés », ajoute le capitaine.

Ce championnat de baseball 5 clôture la saison au niveau de la Fédération burkinabè de baseball et softball, marquant également la fin du mandat du président. « Nous avons assisté à une finale de haut niveau », juge le président Ibrahima Siboré. Il a profité de l’occasion pour faire son bilan : « Depuis 2020, nous avons déroulé un certain nombre de programmes sur le plan sportif et sur le plan social. Sur le plan sportif, nous avons tenu deux compétitions majeures, aussi bien pour les petites catégories que pour les grandes. Nous avons effectué des sorties à l’international dans le cadre du championnat africain et mondial », dit-il.

En plus de cela, la fédération a mené des activités de soutien aux personnes déplacées internes. Ibrahima Siboré se réjouit aussi de l’obtention d’un terrain de softball pour la fédération et des compétitions internationales auxquelles le Burkina Faso a participé, se classant 8e africain et 30e au niveau international.

Une discipline peut coûteuse

Le directeur technique de la Fédération burkinabè de baseball, Junior Zabré, s’est également dit satisfait des performances des différentes équipes. Selon lui, les équipes burkinabè ont le niveau international. « Ce soir, nous avons eu un très beau match. Nous avons un niveau pour faire face aux différentes équipes à l’international », mentionne Junior Zabré. Il insiste sur le fait que le baseball 5 ne nécessite pas beaucoup de moyens ni une grande surface pour se pratiquer.

Le représentant du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE) s’est dit surpris de constater que le baseball peut se disputer en salle. « C’est la première fois que j’assiste à une telle variante. J’ai vu que c’est une discipline qui peut se jouer en salle, par rapport à ce qu’on connaît du baseball. Malgré les difficultés financières, ils ont pu tenir leur championnat, nous sommes satisfaits », dit-il.

L’actuel président est en fin de mandat. Un nouveau président devrait prendre le relais pour permettre à la discipline d’aller encore plus de l’avant.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite