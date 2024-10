Après Ouagadougou, les Rencontres Musicales Africaines (REMA) débarquent à Bobo-Dioulasso

publicite

Les Rencontres Musicales Africaines (REMA) se sont refermées le samedi 19 octobre 2024 pour l’étape de Ouagadougou. Pour cette apothéose, une panoplie d’artistes ont émerveillé le public ouagalais à travers les REMA Play. Parmi eux, Kandi Guira, Imilo Lechanceux, le baobab de la musique burkinabè Zougounazagamda, Didier Awadi et la tête d’affiche DIDI B, etc. ont tenu le public en haleine. A l’appui, plusieurs innovations ont également marqué ce 7ème rendez-vous. Les Showcases au monument des héros nationaux depuis le début de l’édition en font partie.

Le Burkina Faso tient le pari de la résilience à travers la tenue de la 7ème édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA). Elles ont débuté le 17 octobre 2024 pour l’étape de Ouagadougou.

Courant 72h, des acteurs de la musique africaine et d’autres pays, en tout, plus de 25 pays se sont rencontrés pour, en plus de festoyer, discuter (Formation, panels, showcases) sur le thème «L’Afro Digital créatif et économique en émergence ».

A la fermeture des rideaux de ce rendez-vous musical international, ce sont des acteurs très enthousiasmés qui en sont sortis. A écouter quelques uns d’entre eux, l’image de Ouagadougou n’est pas vraiment ce qui est perçu à l’extérieur.

Selon Djanii Alpha, artiste musicien guinéen, c’est un regret que ce soit la première fois qu’il soit au Burkina Faso. « C’est la première fois que je vienne au Burkina Faso et je regrette d’avoir attendu tout ce temps avant de venir ici, au-delà de la musique, je suis tombé sur un peuple magnifique », a dit l’artiste.

Venu du Sénégal pour remporter la compétition jeune talent de l’édition, Dyane Adam’S, pour une première au Faso a également reconnu la pertinence de cette initiative. « C’est toujours un plaisir, c’est l’Afrique qui gagne. C’est la première fois que je vienne au Burkina Faso et aux REMA. C’est un festival qui donne beaucoup de chances aux jeunes, c’est un réseau de connexion et d’ailleurs, je dis merci à Alif Naaba et toute son équipe», a salué Dyane Adam’S.

Plusieurs artistes burkinabè dont Imilo Lechanceux et Kandi Guira ont tenu des propos de remerciement. Le premier cité a même insisté sur le fait que cet événement permet de montrer aux yeux du monde que le Pays des Hommes intègres est vivable. « Moi je pense que c’est le meilleur de tous les temps. Sur la scène, j’ai donné tout ce que je pouvais pour mon peuple le Burkina Faso qui est en recherche de paix », a-t-il affirmé.

Après Ouagadougou, les REMA 7 donnent rendez-vous, dans la ville de Sya, les 25 et 26 octobre 2024. Cela avec le même objectif de redonner la place que mérite la musique africaine sur l’échiquier international à travers l’utilisation également du digital.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

