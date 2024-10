Musique : L’artiste Massoumka sort son 2e album baptisé « Suutongo »

publicite

Koudbi Soumpougdou à l’état civil, l’artiste Massoumka a sorti officiellement son deuxième album musical baptisé « Suutongo » le dimanche 20 Octobre 2024 à Ouagadougou.

Le nouvel album de l’artiste Massoumka baptisé « Suutongo » est riche de 6 titres chanté en langue mooré. L’artiste évolue dans le tradi-moderne et la variété. À travers les différents titres : Bi neeré, viim, Faso nooma, ligdi, doiga, yondo, il évoque des thèmes comme la beauté, l’argent, la bénédiction, etc. Convaincu que son premier public et soutient reste le peuple burkinabè, l’artiste a consacré son œuvre entièrement en langue locale et touche des sujets qui font le quotidien du Burkinabè.

Surtout, la bénédiction des parents est primordiale pour l’ascension sociale aux yeux de l’artiste. « Je veux dire aux Burkinabè que la bénédiction peut nous aider à aller de l’avant. Nous devons approcher les parents et grands parents pour avoir leurs bénédictions », a-t-il laissé entendre.

Après son tout premier album baptisé Béogo Nérée de 4 titres sorit en 2016, l’artiste revient renouer avec ses fans en signant son deuxième album. L’artiste est un produit de l’Institut National de Formation Artistique et Culturelle (INAFAC). Malgré son handicap visuel, il manie la guitare en plus de sa voix.

L’artiste Massoumka est natif de Bantogdo dans le département de Sourgbiila dans la province du Kourwéogo. Alliant désormais musique et théâtre, il continue de se frayer un chemin, tout en ayant pour objectif de réussir et prouver que le handicap n’est pas un frein à la vie.

Désormais élément clé de l’orchestre de l‘INAFAC et ayant reçu des attestations de fin de formation dans plusieurs domaines artistiques, il garde à l’esprit sa contribution pour l’avancée de sa culture.

Ses collègues anciens pensionnaires de l’INAFAC se sont mobilisés pour venir le soutenir à l’image de l’artiste Nourat qui a soutenu l’artiste en exécutant les chœurs. L’artiste est en autoproduction mais, il compte s’investir pour la promotion de ce nouvel album.

En perspective, l’artiste projette un festival dans son village natal en décembre 2024. L’album Suutongo est disponible sur le marché sous format USB au prix unitaire de 5.000 F CFA.

Akim KY

Burkina 24

