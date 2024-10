Solidarité au Burkina Faso : La Fondation Slamazone réitère son ambition de mettre les enfants sur le chemin de l’école

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Fondation Slamazone dirigée par l’artiste Malika la Slamazone, à travers son initiative « L’école pour tous » a fait parler son cœur à l’égard des enfants vulnérables du Burkina Faso, ce dimanche 20 octobre 2024. Une fois de plus, le choix a été porté sur les tout-petits de l’Association Vivre comme les autres et ceux de l’Association des Femmes Albinos du Burkina (AFAB). A l’orée de la rentrée scolaire, ce geste a été matérialisé par un don de fournitures scolaires aux enfants vulnérables afin de leur permettre de prendre le chemin de l’école.

La suite après cette publicité

La rentrée des classes est déjà effective au Burkina Faso depuis le début de ce mois d’octobre. Beaucoup d’enfants d’enfants vulnérables au Faso sont confrontés à des difficultés de scolarisation.

La Fondation Slamazone en est consciente et veut faire de la question son cheval de bataille. C’est donc pourquoi, depuis maintenant 4 années, pendant les rentrées scolaires, elle offre des kits à des enfants bien définis, parlant de leurs situations sociales.

Pour cette année, ce sont une centaine d’enfants défavorisés, notamment les albinos, les malvoyants, les enfants en situation de rue, les orphelins et les enfants atteints de bec-de-lièvre qui en ont bénéficié.

Selon le Directeur Général de la Fondation Slamazone, Ibrahim Zerbo, l’essence de ce geste se trouve dans les ambitions de la fondation de rendre accessible l’école à tous plus particulièrement ces enfants démunis.

« Aujourd’hui l’école et l’éducation sont l’avenir. Et l’éducation dans la fondation fait partie de nos projets phares. Ce qui fait que chaque année, on essaie de mobiliser auprès de nos partenaires des fonds pour permettre à ces enfants défavorisés d’aller à l’école. Le projet dans sa globalité chaque année nous mobilisons 5 millions. Parce qu’au-delà de l’école pour tous nous avons aussi un autre projet où nous scolarisons spécialement des étudiants Albinos», a expliqué Ibrahim Zerbo.

Cet accompagnement en rappel est possible chaque année grâce aux soutiens des partenaires. En ce 4ème cap, c’est encore Jules Gandema, du département de la communication à la SONABEL qui a mis sa main à la pâte pour ce résultat. Il a affirmé avoir accepté encore accompagner l’initiative au regard de la noblesse de la cause. « Nous sommes satisfaits, nous sommes témoins de la gestion des fonds et nous sommes satisfaits», a-t-il mentionné.

Maïmouna Démé, présidente de l’AFAB, a jugé que l’éducation est la clé de la survie des albinos au regard des risques qu’ils courent en exerçant certains métiers qu’on peut qualifier de « bas niveau ».

« Le fait de recevoir ces fournitures avec notre partenaire, cela contribue à soulager les familles vulnérables de nos enfants. Un enfant qui part à l’école, ça lui permet d’avoir des diplômes qui peuvent lui permettre de pouvoir vivre dans des conditions qui lui mettent à l’abri du soleil. Ce qui va lui permettre d’éviter les cancers cutanés », a conclu Maïmouna Démé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite