Tour du Faso 2024 : Le Belge Lance de Cabooteur plus rapide que tous !

Le Belge Lance De Cabooteur de l’équipe Flanders a remporté la deuxième étape du Tour du Faso 2024 devant le Marocain Ibrahim Essabahy et le Russe Mamyr Stash ce samedi 26 octobre 2024 à Ziniaré. Les Belges ont laissé certains faire la course avant de surprendre leurs autres concurrents.



Les invités continuent d’imposer leur rythme au Tour du Faso 2024. Comme pour l’étape de la veille vendredi, la deuxième étape Koupéla-Ziniaré s’annonçait tout aussi palpitante avec 126,6 km à parcourir. Soixante coureurs étaient inscrits pour le départ à Koupéla. Trois Ghanéens et un Béninois ont dû abandonner.

Pour cette étape, trois sprints intermédiaires : le premier à Zorgho (38,9 km), le deuxième à Mogtédo (52,1 km) et le troisième à Koulbila (90 km). Les Burkinabè, qui ont raté leur stratégie la veille, veulent contrôler la course sans se mettre en danger. Souleymane Koné (équipe nationale du Burkina Faso) est mis en avant pour tester la résistance des concurrents.

Koné remporte le premier sprint à Zorgho, suivi par Mounawé Rodrigue Kuere (Cameroun) et Daouda Soulama (Équipe régionale du Centre). Le deuxième point chaud à Mogtedo est remporté par le Russe Mamyr Stash. Rawendé termine deuxième, suivi du Béninois Romameti-Ezer Mensah.

Après ce point chaud, c’est au tour de Harouna Ilboudo de se lancer pour tenter la victoire d’étape si l’occasion se présente ou pour préparer des coureurs comme Mouni Vincent, Rawendé, Mohamadi Ilboudo, entre autres. Une nouvelle échappée se met en place.

Les Marocains veillent au grain

Harouna Ilboudo (équipe nationale du Burkina), le Béninois Rémi Sowou, le Camerounais Sadikou Jéré Kossoko et Wahabou Bouda (ER du Centre) se détachent du peloton et prennent la tête de la course. Ils maintiennent une avance de 50 secondes en arrivant à Koulbila pour le troisième point chaud.

Le Camerounais Sadikou Jéré Kossoko est le premier à franchir la ligne d’arrivée, suivi du Burkinabè Issouf Ilboudo (EN Burkina) et du Béninois Rémi Sowou. Après Koulbila, l’écart entre l’échappée et le reste du peloton se creuse, atteignant une minute et deux secondes. Le peloton, mené par l’équipe du Maroc, accélère. Alors que les Belges et les Hollandais restent discrets dans le peloton.

Harouna Ilboudo, Ricardo Sodgede (Bénin), Jéré Sadikou Kossoko et Issouf Ilboudo (ERC) avancent avec seulement 22 secondes d’avance sur le peloton, tandis que le Béninois Rémi Sowou est lâché.

Mais les Marocains ne l’entendent pas de cette façon et lancent la course à partir de Laongo (à dix kilomètres de l’arrivée). Le peloton se regroupe malgré les tentatives de Saturnin Yaméogo, Michel Boris Tientcheu, Salifou Yarbanga et Houcaine El Sabbahi.

Pas de victoire burkinabè

Le groupe se réduit à trois à cause de la crevaison de Soumaila Yarbanga. L’échappée est annulée grâce aux efforts des Marocains, et l’arrivée doit finalement se jouer dans un sprint groupé.

Dans cet exercice, le Belge Lance De Cabooteur franchit la ligne d’arrivée en tête, devant Ibrahim Essabahy et le Russe Mamyr Stash.

Le vainqueur de la première étape, Mohcine El Kouraji, conserve son maillot jaune, suivi de ses deux compatriotes Driss El Alouani et Adil Arabaoui. Bamassi Soulama, le meilleur Burkinabè est à plus de deux minutes, tandis que le Camerounais Clovis Kamzong est quatrième au classement, également à plus de deux minutes.

Le Belge Lance De Cabooteur détient le maillot vert du classement aux points devant Ibrahim Essabahy. Au classement général par équipe, le Cameroun occupe la première place devant l’équipe Flanders et l’équipe régionale du Centre.

