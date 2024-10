Foot : Les supporters du Real Madrid remportent la deuxième édition du classico espagnol version Burkina Faso

publicite

Avant le début de la rencontre FC Barcelone (4-0) Real Madrid, les supporters de ces deux clubs se sont affrontés à Ziniaré le samedi 26 octobre 2024. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux supporters de ces deux grands clubs rivaux de communier autour du cuir rond. C’était à travers la deuxième édition du tournoi dénommé le classico des supporters. Cette édition a connu la victoire du Real Madrid 2-0.

La rivalité entre les deux grands clubs de l’Espagne, le FC Barcelone et le Real de Madrid s’est déportée au Burkina Faso, précisément à Ziniaré, ce samedi 26 octobre 2024. En effet les supporters de ces clubs ont formé chacun une équipe pour rivaliser sur la pelouse. Pour une deuxième édition le public a eu droit à une rencontre digne de cette rivalité.

Très tôt dans cette rencontre c’est bien l’équipe du Real Madrid qui trouve le chemin des filets grâce à son dossard 9, Sako mettant les Catalans à courir derrière l’égalisation. Cependant l’équipe des madrilène de Ziniaré ont continué à appuyer. Ils vont même frôler le 2-0. Les barcelonais visiblement plus jeunes et moins expérimentés ont montré un joli jeu avec une pression en fin de période qui n’a pas suffi dans ces 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires, ce classico va beaucoup s’emballer. Les deux équipes ont décidé de sortir le grand jeu. Les occasions ont été de part et d’autre. Mais à quelques minutes de la fin, c’est encore la casa blanca qui va aggraver le score (2-0), score final.

L’esprit du fair-play a régné après le coup de sifflet final. Selon le promoteur de cette initiative, Alassane Ouédraogo, c’est l’objectif recherché à travers cette compétition dans ce Burkina Faso en quête de résilience.

« L’idée derrière ce classico c’est de faire passer le message de la résilience, le message du renforcement social. Nous vivons des instants marqués par des difficultés sécuritaires et humanitaires. Tous les jours, les Burkinabè se demandent de quoi serait fait demain.

Le message c’est de faire dire aux gens que c’est vrai qu’il y a la guerre mais si on se lamente, c’est déjà une défaite. C’est aussi de permettre aux gens de renforcer les liens », a fait savoir le promoteur par ailleurs, directeur de publication du journal Yiri Média.

Pour ce deuxième rendez-vous, c’est un objectif largement atteint à écouter son initiateur. En plus de cette satisfaction les deux équipes sont reparties avec des enveloppes et de gadgets en plus des trophées. Le classico, en Espagne est le match de football opposant le Real Madrid et le FC Barcelone dont leurs supporters depuis le début des années 1950.

Le dernier classico s’est soldé par l’écrasante victoire du Barça (4-0) face au Real, le 26 octobre 2024.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

