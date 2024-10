Lutte contre le cancer : L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso monte au créneau

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) a organisé une cérémonie de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus, le samedi 26 octobre 2024, au dispensaire Ridwane de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer. A côté des multiples efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre ce fléau, d’autres structures s’invitent à la cause. C’est le cas de l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF).

Dans la journée du samedi 26 octobre 2024, les membres de l’alliance, ont tenu une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, histoire de bannir ces maladies chez les femmes.

« L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso, à travers ses objectifs de développement et de paix a voulu organiser cette campagne afin d’aider nos mamans, nos jeunes sœurs à la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus », a indiqué Soufyane Yaméogo, responsable adjoint du département genre et cohésion sociale de l’AJPD-BF.

A l’entendre, le choix porté sur le dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus n’est pas fortuit. Selon l’APJD-BF, le cancer du sein et du col de l’utérus est un fléau qui fait ravage au sein de la gent féminine, ce qui était nécessaire de se lever comme un seul homme pour combattre ce mal.

En outre, une campagne de sensibilisation a été de la journée. L’occasion a été donnée de faire des témoignages. Et c’est dame Assana Kaboré qui s’est prêtée au jeu.

En 2015, après une campagne de sensibilisation, je me suis mise un jour à palper mes seins, c’est ainsi que j’ai constaté une boule au niveau du sein gauche. J’ai eu très peur, et je suis donc allée pour des examens. Là-bas, on m’a suggéré de faire une mammographie.

Le premier résultat a été négatif, et le second quant à lui a révélé que j’étais atteinte du cancer de sein. J’étais désespérée entièrement. Mais avec les traitements, Dieu merci aujourd’hui ça va et je suis toujours vivante. Ce qui prouve que l’on peut se remettre de cette maladie si on s’y prend tôt », a-t-elle témoigné.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite