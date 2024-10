Célébration de l’excellence scolaire à Zam : Une initiative qui porte ses fruits

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 26 octobre 2026, le village de Weotinga a accueilli la cérémonie annuelle de l’excellence scolaire de la commune de Zam, organisée par l’Association pour le Développement de la Commune de Zam (ADCZ). Placée sous le thème « Dans la cohésion et la résilience, unissons nos forces pour la promotion de l’excellence scolaire dans la commune de Zam », cette quatrième édition a rassemblé des personnalités telles que Mme la préfet et Présidente de la Délégation spéciale de Zam, et les parrains Salifou Sawadogo, El Hadj Mady Kaboré et El Hadj Mady Compaoré.

La suite après cette publicité

Cette cérémonie a permis de récompenser près d’une cinquantaine d’élèves, d’enseignants et d’encadreurs, issus de différents niveaux d’enseignement – du préscolaire au secondaire en passant par les écoles franco-arabes. Samb Naaba, président de l’ADCZ, a souligné l’impact positif de l’initiative sur les performances académiques. « Aujourd’hui, Zam se distingue parmi les premières au niveau provincial et régional. C’est un résultat qui témoigne de la réussite de cette initiative », a-t-il affirmé.

Les récompenses ont été décernées aux meilleurs établissements préscolaires, aux lauréats du Certificat d’Études Primaires (CEP), aux élèves des écoles franco-arabes, aux élèves des classes intermédiaires, aux élèves en situation de handicap, ainsi qu’aux élèves déplacés internes. Les lauréats du BEPC et du baccalauréat ont également été distingués, tout comme les enseignants et encadreurs ayant fait preuve d’un engagement exemplaire. Les prix incluaient des fournitures scolaires, des vélos, des attestations de mérite et des soutiens financiers.

Parmi les primés, Béatrice OUEDRAOGO/BATABE, enseignante au CM2 de l’école de Wayen, s’est illustrée avec un taux de réussite de 100% au CEP pour ses 60 élèves. Elle a reçu une moto, des fournitures scolaires et un certificat de mérite en reconnaissance de son dévouement.

Stéphanie Ténin LONFO/SOMA, Présidente de la Délégation spéciale de Zam, a salué l’engagement de l’ADCZ et encouragé chaque acteur éducatif à continuer d’œuvrer pour l’essor de l’éducation dans la commune. Le Président du Comité d’organisation, Sévérin Tiendrébéogo, a également exprimé sa reconnaissance envers les fils et filles de Zam pour leur soutien constant, qui fait de cette cérémonie une célébration incontournable de l’excellence éducative dans la région.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite