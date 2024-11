Tour du Faso 2024 : Ce qu’il faut retenir pour ne plus pédaler dans la choucroute !

publicite

La 35ème édition du Tour du Faso a connu son apothéose le dimanche 3 novembre 2024. Les coureurs, plus d’une soixantaine ont, après 2.145,8km parcourus dans 10 régions du pays, terminé à Ouagadougou sur le Boulevard Thomas Sankara en circuit fermé. Les Étalons cyclistes, tenants du titre ont vu leur sacre leur filer sous la main. Pourtant, un parcours pas des moindres, parlant des différents points chauds remportés et même l’étape de Bobo-Dioulasso. Retour sur le parcours des Étalons cyclistes.

Le Tour du Faso s’est déroulé du 25 octobre au 3 novembre 2024 sur le territoire du pays des Hommes intègres. Différent des autres éditions, ce 35ème rendez-vous a été une preuve de la résilience du pays aux yeux du monde. Et cela a été démontré à travers le nombre de pays qui ont fait le déplacement.

A côté, le pays organisateur a été avant cette édition le tenant du titre. Mais en cette année les Burkinabè ont vu leur maillot jaune passer sous leur nez. Qu’est-ce qui s’est passé ? Réponse : Un départ piégé doublé d’un niveau élevé de l’édition, selon le directeur technique national de la fédération burkinabè de cyclisme, Martin Sawadogo.

« La course a été très haute avec le réveil des Russes, des Marocains qui avaient le maillot jaune et qui voulait encore prendre le maillot vert. Les Étalons Cyclistes, détenteurs du maillot jaune, on s’est fait piéger avec deux minutes à la première étape. On croyait revenir mais la compétition a été très haute », se justifie le directeur technique.

Pourtant, l’équipe nationale n’a pas seulement fait une figuration. Wahabou Bouda a d’abord rendu possible la victoire d’étape dans la ville de Sya, juste après la 5ème étape. « Notre bilan, on note un patriotisme, un engagement que les Étalons ont démontré.

Du reste l’adversaire était plus fort que nous et il faut avoir le fair-play. Le Maroc, l’équipe est vraiment très bien et celui qui a obtenu le maillot jaune même au Cameroun récemment, il s’est bien exprimé. Il mérite amplement son maillot », reconnaît Martin Sawadogo.

Les Étalons, si on peut l’appeler exploit, ont remporté plusieurs points chauds où ils ont fini par céder avant la ligne d’arrivée. Saturnin Yaméogo, qui espérait succéder à Jérémie Ouédraogo à Kaya, a perdu de justesse face aux Russes Artem Gomozkon du CSK. A Korsimoro, un point chaud, 3 des Étalons sont même arrivés en tête. Moukaïla Rawendé lui a remporté le point chaud de Laba à l’étape 4. A la finale d’ailleurs, Daouda Congo est arrivé 3ème à Ouagadougou.

Le tableau général de la compétition 👇

livre des resultats TF2024_241104_061619 (1)

Le Burkina Faso, après le maillot jaune finit dans cette compétition 5è. Le Maroc à l’aise remporte ce maillot. Eux qui avaient voulu s’imposer en maître se sont fait inquiéter par la Russie (deuxième). Le Cameroun a talonné le Maroc en occupant la 2ème place au classement par équipe. Le Marocain Mohcine El Kouraji est le vainqueur de l’édition.

Le Niger est le pays de l’AES qui a manqué à l’appel à ce cap. Le Mali avec une victoire d’étape se positionne à la 8e place au classement général. L’autre innovation de l’année, «le prix de l’amitié européenne» est revenu à la Russie, la Hollande et la Belgique qui ont aussi donné de l’énergie dans l’édition. Il faut aussi rappeler qu’à cette édition, l’équipe du Burkina Faso a été sanctionnée par l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

