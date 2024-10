Tour du Faso 2024 : Wahabou Bouda offre au Burkina Faso sa première victoire

publicite

Le Burkinabè Wahabou Bouda a permis au Burkina Faso de remporter sa première victoire d’étape de la 35e édition du Tour du Faso, ce 30 octobre 2024, à Bobo-Dioulasso.

Cette victoire était très attendue. Elle est enfin là : la première victoire du Burkina Faso dans le circuit 2024 du Tour du Faso. Lors d’une arrivée groupée, Wahabou Bouda a été le plus rapide de cette étape. Les Burkinabè étaient bien décidés à s’imposer pour laver l’affront des équipes invitées. L’étape du jour était un critérium de 107 km, avec un circuit de 10,7 km à parcourir 10 fois.

Les Burkinabè, avec Soulama Kanhaye, et les Camerounais, avec Steeve Auriol Ngueguim, tentent une échappée réussie. Les deux coureurs se partagent les deux premiers points chauds : le premier est remporté par le Camerounais Steeve Auriol Ngueguim, et Soulama Kanhaye décroche le deuxième. Ils sont encore en lutte pour le troisième point chaud, où cette fois, le Camerounais s’impose.

Bonne stratégie des Burkinabè

A partir de ce moment et à l’approche de l’arrivée, le peloton, contrôlé par les Marocains, se lance à la poursuite des fuyards. A environ 10 km de l’arrivée, Soulama Kanhaye accélère, forçant Auriol à lâcher prise. Un groupe de coureurs se détache aussi du peloton et rattrape Soulama Kanhaye.

Cependant, les Burkinabè ont réussi à placer un sprinteur dans la course, à savoir Wahabou Bouda. Dans le sprint final, Wahabou Bouda, bien positionné, lance son effort en premier et franchit la ligne d’arrivée sous les acclamations du public. Il devance le Malien Yaya Traoré et le Camerounais Jérémie Kossoko. Soulama Kanhaye remporte également le maillot du plus combatif des Burkinabè.

Une victoire dans la combativité

« Nous n’avons pas changé de stratégie. Il fallait juste avoir quelqu’un dans l’échappée, et nous allions travailler derrière. C’est ce que nous avons fait. nous savions qu’à un moment, nous pourrions remporter une étape. C’est ce qu’on a fait », explique Wahabou Bouda, le vainqueur du jour. Il a parcouru les 107 km en 2h42min43s, soit une vitesse moyenne de 39,45 km/h.

Malgré cette victoire, les Marocains creusent l’écart au classement général, avec Mohcine El Kourajiqui en tête, comptant 2min25s d’avance sur le premier des Burkinabè, Bamassi Soulama, et 2min21s sur Absoolo Kamzong. Mohcine, Adil El Arbaoui, et Driss El Alouani occupent les premières places du classement général.

Le classement général par points est également dominé par Adil El Arbaoui, tandis que le Russe Stash Mamyr est le meilleur sprinteur après les sept étapes.

