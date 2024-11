Coopération Burkina-Russie : Des pistes pour renforcer l’axe Ouaga-Moscou

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a accordé une audience à l’ambassadeur de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov, ce vendredi 08 novembre 2024, à Ouagadougou. Les deux personnalités ont discuté des perspectives de coopération entre les deux pays.

« La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie est dynamique et les perspectives de coopération sont bonnes », ces propos de l’ambassadeur de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov, à l’issue de l’audience avec le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, sont un indicateur du renforcement diplomatique entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso.

En effet, au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont fait le bilan des Journées économiques du Burkina Faso à Moscou, tenues du 08 au 11 octobre dernier, dans la capitale russe, et dégagé des perspectives de coopération entre Ouaga et Moscou, dans plusieurs domaines dont la sécurité, l’énergie, la culture, etc.

Dans le secteur de la sécurité, le Chef du Gouvernement a souligné l’importance du perfectionnement de l’armée burkinabè et l’acquisition de matériels militaires pour faire face au terrorisme.

« Nous faisons face au terrorisme mais aussi à des tentatives de déstabilisation avec l’implication de certains pays. Il est question de coopérer ensemble pour faire face à ces défis. Les contrats de livraison d’armes sont également à l’étude. Le contrôle de notre espace aérien s’impose, donc il nous faut des satellites tant civils que militaires pour les pays de l’Alliance des Etats du Sahel », a indiqué le Premier ministre.

Sur le plan énergétique, Dr Kyélem de Tambèla a fait cas du projet de construction d’une centrale nucléaire civile qui est toujours en cours.

« Nous avons besoin de renforcement de notre capacité énergétique. Nous connaissons beaucoup de délestages. Au-delà de la centrale nucléaire, notre souhait est d’avoir des centrales thermiques et hydroélectriques », a-t-il insisté.

Pour la question des infrastructures, le Premier ministre a relevé que le « besoin s’impose », car il est vital pour le pays de relier ses différentes villes par la route et par le chemin de fer.

Le volet industriel s’est invité aux discussions entre le Premier ministre et le diplomate russe.

Sur ce point, Dr Kyèlem de Tambèla a déclaré que beaucoup de nos productions agricoles, à l’instar de la tomate, de l’anacarde, de la pomme de terre, ne sont pas transformées sur place, et certaines pourrissent par manque d’infrastructures de transformation et de conservation.

Il en est de même pour l’élevage, a-t-il dit, où nous avons besoin d’industries de conservation et de transformation de la viande et du lait.

Dans le domaine de la santé, il a plaidé pour la construction d’industries pharmaceutiques en vue de rendre les produits pharmaceutiques accessibles à la population.

Pour le transport aérien, il a mentionné la nécessité d’une ligne directe entre Moscou et Ouagadougou.

« Actuellement, c’est très difficile de rallier Moscou et Ouagadougou. Il y a beaucoup d’escales et de transits et cela constitue une perte de temps », a-t-il expliqué. Au niveau de la culture, le Chef du Gouvernement a invité la Russie à participer davantage aux manifestations culturelles organisées par le Burkina Faso, car cela « participe au brassage des peuples ».

Dans le domaine de l’économie, pour faciliter les transferts monétaires entre les deux pays, il a exhorté soit à l’implantation d’une banque russe sur place soit à la prise d’actions dans une banque étatique, notamment la Banque postale et la Banque agricole du Faso.

L’ambassadeur Igor Martynov a exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre pour son approche de la coopération.

« Notre coopération est bonne. Nous réfléchissons à comment faciliter la délivrance de visas sur place. Des entreprises russes sont prêtes à investir dans plusieurs secteurs au Burkina Faso », a affirmé le diplomate.

Source : DCRP/Primature

