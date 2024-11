SITARAIL | Formation professionnelle : Des étudiants en maintenance de l’ITMD en immersion pratique à SITARAIL

publicite

SITARAIL a reçu, le vendredi 8 novembre dernier sur ses installations ferroviaires à Ouagadougou, une vingtaine d’étudiants en Licence (L2 et L3) de la filière « Maintenance » de l’Institut des Technologies Modernes du Développement (ITMD), dans le cadre d’une visite d’étude. Cette visite, qui rentre dans le cadre d’accompagnement de la société au monde estudiantin, a permis aux étudiants d’allier théorie et pratique dans le domaine de la maintenance des engins moteurs.

Ce n’est pas une première à SITARAIL. L’entreprise, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale, reçoit régulièrement des étudiants en formation pour une immersion au cœur de l’activité ferroviaire. Ce vendredi 8 novembre, ce sont les étudiants de l’Institut des Technologies Modernes du Développement (ITMD), une vingtaine, qui ont visité la Représentation de SITARAIL à Ouagadougou. A leur arrivée, ils ont été reçus par la Direction Générale représentée par le Chef de Département GRH, Bassiri Ouédraogo, qui leur a souhaité la bienvenue à la gare ferroviaire de Ouagadougou. Puis, à travers un film documentaire, les étudiants ont pu découvrir la société, son histoire, ses activités, sa vision et son apport au développement socio-économique du Burkina Faso et de la sous-région.

A la suite de la présentation théorique, les étudiants ont été conduit sur le quai de la gare pour le début de la visite pratique. Sous la conduite et l’encadrement des techniciens de SITARAIL, ils ont pu découvrir, entre-autres, le dépôt entretien des locomotives et wagons, ainsi que le Dépôt Mouvement, le Poste de Visite et la gare dans son ensemble. « Nous avons fait une visite des ateliers de travail, notamment le poste de visite où nous avons, ensemble, inspecté un train au défilé. Ensuite, nous leurs avons montré la consistance des travaux du Poste de Visite. Enfin, au Dépôt entretien, nous leur avons présenté la locomotive. A ce niveau, nous leur (ndlr : aux étudiants) avons montré le principe de fonctionnement du moteur, tout en faisant une comparaison avec la maintenance automobile. » Assane Ouédraogo, Chef Division Matériel Moteur Nord.

Pour plusieurs d’entre eux, c’était une première expérience. C’est le cas d’Arlette Dabiré, étudiante en maintenance automobile à l’ITMD qui était à sa première fois de voir un moteur de train. « Grâce à cette visite à SITARAIL, j’ai pu voir un moteur de train. Personnellement, j’ai appris beaucoup de choses et je puis dire que le métier de cheminot me passionne déjà ».

Donald Ange Ouédraogo, également étudiant en maintenance automobile à l’ITMD, salut l’esprit d’ouverture de SITARAIL au monde estudiantin. « J’apprécie positivement cette visite. C’était ma première fois de voir un moteur de train et d’apprendre sur son fonctionnement. A l’endroit de SITARAIL, j’adresse mes sincères remerciements de nous avoir donné cette opportunité de pour allier théorie et pratique », a t-il indiqué.

Cette immersion a permis aux étudiants de toucher du doigt les réalités du monde professionnel en lien avec leur filière de formation qu’est la maintenance et de percevoir la différence entre le moteur d’une locomotive et celui d’une voiture. C’est du moins l’avis de Fondateur et Directeur Général de l’Institut, Mamadou Zongo. « A travers cette visite permise par SITARAIL, nos étudiant ont eu l’opportunité d’approfondir leurs connaissances en mécanique. Nous leur apprenons la mécanique automobile. Aujourd’hui, ils ont pris connaissance de la mécanique des locomotives. A présent, ils savent faire la différence. Notre objectif est largement atteint ».

Selon l’entreprise, cette ouverture au monde estudiantin s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, qui vise ainsi à accompagner les apprenants dans leur besoin d’allier théorie et pratique, afin d’adapter leurs formations aux besoins des entreprises. SITARAIL s’investit également dans la formation professionnelle et dans l’employabilité des jeunes, à travers ses deux centres de formation, à Abidjan et Bobo Dioulasso, et son Ecole supérieure des métiers ferroviaires (ESMF) située à Bobo Dioulasso.

Photo de famille à l’issue de la visite

Pour rappel, SITARAIL est la filiale d’AGL (Africa Global Logistics), du groupe italo-suisse MSC qui opère le chemin de fer Ouagadougou – Abidjan.

