Séjour du Chef de la diplomatie burkinabè en Russie : Des rencontres fructueuses avec des partenaires et des investisseurs

En marge des travaux de la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie Afrique, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, s’est entretenu avec plusieurs personnalités et des responsables d’entreprises russes.

Karamoko Jean Marie TRAORE a d’abord reçu Ksenia SHAKHOVA, directrice des ventes de la société GLAVKOSMOS, filiale de l’agence spatiale russe ROSKOSMOS. Il a par la suite reçu Kirill CHERNILTSEV, le Directeur Afrique et Moyen Orient de l’entreprise KAMAZ, intervenant dans le domaine des véhicules remorques et de transport de troupes, et qui est déjà présente dans plusieurs pays africains dont le Ghana et le Sénégal.

La série d’audiences s’est poursuivie avec Oleg KAPITONOV, Directeur du Management de Sberbank international.

A l’occasion de toutes ces audiences, il a été question pour le Ministre TRAORE de rassurer ses interlocuteurs sur les potentialités du Burkina Faso, qui est résolument engagé dans une dynamique de diversification de ses partenariats.

Après avoir écouté ces responsables d’entreprises sur leurs offres, le chef de la diplomatie burkinabè a promis de relayer les différentes requêtes auprès des structures burkinabè concernées, aux fins de faciliter la conclusion d’accords bénéfiques aux deux Parties.

La coopération décentralisée a aussi été au menu d’une autre audience, avec le Conseiller aux Affaires africaines de l’Assemblée russe, la DOUMA, Léonide ISSAEV.

Celui-ci a manifesté le souhait de son institution de voir plusieurs jumelages se matérialiser entre des villes russes et burkinabè.

Le Ministre TRAORE a marqué un intérêt particulier pour cette initiative, qui vise à favoriser le partage d’expériences entre les municipalités des deux pays.

Il a de ce fait, promis de saisir les autorités compétentes en la matière, afin de permettre la mise en œuvre rapide de cette importante coopération décentralisée.

Source : DCRP/MAECR-BE

