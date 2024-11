Finance décentralisée : Les risques et les opportunités mesurés au cours d’un panel

publicite

“La finance décentralisée : risques et opportunités” a été le thème qui a guidé un panel le 14 novembre 2024 à Ouagadougou dans le cadre de la semaine du numérique. Plusieurs communications ont été livrées sur la monnaie électronique et sur le numérique en lien avec la microfinance, les avantages et les inconvénients de cette numérisation du secteur de la microfinance.

Prise en compte du numérique pour un système financier plus décentralisé et plus proche des populations, historique de la crypto monnaie, ses avantages et ses inconvénients, voilà entre autres ce qui a été la substance du panel sur la finance décentralisée.

Amidou Zonga a présenté l’historique de la crypto monnaie avant de présenter ses avantages. Nul besoin de dire qu’elle est décentralisée et accessible à tout pour peu qu’on ait un smartphone, un ordinateur et une connexion. “Les avantages de la crypto monnaie, c’est que les transactions se font pratiquement sans frais. Aujourd’hui, vous pouvez transférer n’importe quelle somme d’argent en crypto monnaies avec des frais de moins d’un dollar.

Même si vous transférez un milliard, les frais ne dépasseront pas 1 dollar. La crypto monnaie favorise également l’inclusion financière des populations qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels comme les banques et les microfinances”, a fait savoir Amidou Zonga. Mais la crypto monnaie n’a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients certains.

“Il y a des risques liés à la technologie utilisée, il y a des risques liés à la forte variation des prix, il y a des risques de blanchiment de capitaux et de financement de capitaux”, a entre autres énuméré, Richard Kima, conseiller du directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

D’autre part, Ardjouma Ouattara, Chef de service des inspections à la direction de service des surveillances et du contrôle des systèmes financiers décentralisée, à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, a apprécié la numérisation du service financier à sa juste valeur. Il n’a pas manqué de faire savoir que la prise en compte du numérique a contribué à faire en sorte que le système financier soit plus décentralisé plus performant et plus proche des populations.

Pour lui, il est donc indéniable que la digitalisation est important dans le système financier décentralisé. “Si on remarque le secteur de la microfinance (au Burkina Faso) on voit que les opérations continuent de bien marcher, malgré le contexte sécuritaire difficile.

Cela sous-entend qu’il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la digitalisation. Des technologies ont été développées à travers les Mobiles money soit à travers les applications numériques pour placer du crédit dans des zones inaccessibles”, a-t-il souligné en ce qui concerne les bonnes performances financières du Burkina Faso, malgré la crise sécuritaire.

Il a néanmoins, pour terminer, recommandé à ce qu’on ne digitalise pas tout de sorte à ne pas oublier le rôle de l’humain dans les transactions financières.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

