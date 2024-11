Burkina Faso : L’ONG Direct Aid vient en aide à des PDI et personnes vulnérables

publicite

En marge du mois de la solidarité lancé le 4 novembre dernier à Tenkodogo, l’ONG Direct Aid a initié une vaste opération de distribution de kits alimentaires et autres produits au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) et des personnes en situation de vulnérabilité. Le top départ de cette opération a été donné le jeudi 14 novembre 2024, à Ouagadougou.

Dans le contexte actuel du Burkina Faso, qui invite chacun et chacune à une solidarité active, l’ONG humanitaire internationale Direct Aid a ainsi entrepris cette action en faveur des PDI et des personnes vulnérables.

Dotée d’un budget total de 196 500 000 francs CFA, cette opération prévoit la distribution de 2 700 kits alimentaires et non alimentaires à Ouagadougou et à Kaya. Selon le représentant pays de l’ONG, Radouane Boukhanfra, cette distribution s’inscrit dans un programme spécial d’urgence humanitaire destiné aux personnes rendues vulnérables par la crise sécuritaire.

L’ONG Direct Aid soutient l’État burkinabè depuis 40 ans dans divers programmes de développement, axés notamment sur l’éducation, la santé, la protection sociale, et l’accès à l’eau potable. Ce don, a entendre le représentant, symbolise la solidarité, la fraternité et l’amour de l’ONG envers le peuple burkinabè qui traverse une période difficile. “C’est ensemble que nous pourrons surmonter les défis qui se dressent devant nous, en commençant par les défis humanitaires et sécuritaires », a-t-il insisté.

Chaque kit alimentaire contient un sac de riz de 25 kg, un sac de couscous de maïs de 15 kg, un sachet de spaghetti de 5 kg, un bidon d’huile de 5 litres, cinq paquets de sucre, deux boîtes de tomates et cinq sachets de sel. Les kits non alimentaires comprennent trois nattes de deux places, trois couvertures de deux places, trois moustiquaires imprégnées, un carton de savon et cinq paires de chaussures. Par ce don, l’ONG Direct Aid participe activement au mois de la solidarité initié par l’État burkinabè.

Boureima Ouédraogo de Salam, représentant la Ministre en charge de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, a salué ce geste empreint d’humanisme et de solidarité de l’ONG Direct Aid. « Ce geste témoigne d’une solidarité envers les personnes vulnérables et les PDI. Il contribuera non seulement à répondre à leurs besoins en vivres et en non-vivres, mais aussi à les aider à stabiliser dans leurs localités, en référence à la réinstallation des PDI en cours » a-t-il déclaré.

Cette opération de l’ONG Direct Aid est accueillie avec reconnaissance. Elle répond à un besoin urgent de soutien pour ces populations vulnérables. Amado Sawadogo, représentant des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude envers l’ONG et a encouragé ce type d’initiatives, dans le processus de lutte contre le terrorisme. Au nom des bénéficiaires, il a adressé ses sincères remerciements à l’ONG donatrice.

