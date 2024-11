Musique : La 32e édition du festival Jazz à Ouaga pour « Nourrir l’âme »

publicite

Le comité d’organisation de la 32e édition du festival Jazza à Ouaga a présenté les différentes articulations de l’événement ainsi que les innovations qui meubleront cette édition, ce jeudi 14 novembre 2024.

Après deux reports, la 32e édition du festival Jazz à Ouaga se tiendra finalement du 20 au 23 novembre 2024 à Ouagadougou sous le thème « Nourrir l’âme ». En prélude à cet événement musical, le comité d’organisation a détaillé les différentes articulations et innovations de la 32e édition.

Anselme Sawadogo président du comité d’organisation a indiqué que le thème de cette édition est une valorisation du rôle crucial que joue la musique dans la vie de l’homme et que cela tombe à point nommé au regard du contexte sécuritaire actuel du pays.

«La musique est fondamentale dans la vie de quelqu’un. Elle est dans tout. Elle est dans l’homme. Et elle nourrit l’âme. Et pour des moments difficiles que traverse notre pays, nous pensons que la musique peut aider à ressouder des choses. L’homme ne vit pas seulement que de pain», a-t-il soutenu.

Cette édition de Jazz à Ouaga comporte beaucoup d’innovations cette année. Ces innovations sont entre autres le choix d’un seul lieu pour tout le festival, Canal Olympia à Ouaga 2000, l’achat des tickets via l’application Jazz à Ouaga 2024 et la participation de l’orchestre de la police nationale.

A travers la prestation de l’orchestre de la police nationale, le comité d’organisation veut rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis pour la nation.

«On a tenu à associer les forces de défense et de sécurité à notre événement. Actuellement, tout le monde sait ce que ces gens font sur le terrain pour nous permettre à tous d’être là, d’écouter de la musique, de faire des festivals. On rend hommage aux forces de défense et de sécurité en programmant l’orchestre de la police nationale», a affirmé le président du comité d’organisation.

Outre ces innovations, il est prévu de rendre un vibrant hommage à l’artiste malien Toumani Diabaté autrefois artiste invité de Jazz à Ouaga. Ce sont des artistes venus de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du Burkina Faso qui émerveilleront le public à travers le Jazz du 20 au 23 novembre 2024 à Canal Olympia à Ouagadougou.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

