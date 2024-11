publicite

Les ministres des pays membres de l’accord de Paris sur le climat ont jusqu’à vendredi 22 novembre 2024 pour trouver comment financer 1000 milliards de dollars par an, et le patron de l’ONU Climat les a exhortés à arrêter leur stratégie de la corde raide.

« Arrêtons le théâtre et passons aux choses sérieuses », a déclaré Simon Stiell, secrétaire exécutif de l’ONU Climat, à la reprise des négociations à Bakou, après la pause dominicale de mi-COP29.

La dramaturgie des conférences de l’ONU inclut souvent ces accusations d’obstruction, de bluff ou de jeu de dupes. Mais de l’avis général, le fruit de la première semaine de tractations à la COP29 a effectivement été quasi nul.

En cause : le blocage classique entre riches, comme l’UE et la Grande-Bretagne qui demandent plus d’efforts sur la réduction des gaz à effet de serre, et le reste du monde qui demande leurs promesses financières d’abord.

La COP « ne peut pas se permettre que tout le monde dise “toi d’abord” », ou que les pays attendent que d’autres fassent le premier pas, a déclaré Simon Stiell pour tenter de siffler la fin de la récréation.

L’objectif de la COP29 est d’inscrire dans le marbre onusien comment financer de l’ordre de 1000 milliards de dollars par an d’aide climatique à destination des pays en développement. Cet argent permet de construire des centrales solaires, d’investir dans l’irrigation ou de protéger les villes contre les inondations.

À Bakou se joue aussi l’héritage de la COP28 de Dubaï et son appel à un abandon progressif des énergies fossiles, que des pays comme l’Arabie saoudite ne digèrent pas.

Source : Lapresse.ca



