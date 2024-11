Sénégal : Vers une victoire écrasante du Pastef aux législatives

publicite

Au Sénégal, le parti au pouvoir, le Pastef, revendique une « large victoire » aux élections législatives anticipées du 17 novembre. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a déclaré que le parti aurait obtenu entre 90 et 95 % des résultats. Avec cette majorité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane SONKO aura toutes les manettes pour dérouler son programme.

Les résultats officiels provisoires sont attendus le mardi 19 novembre alors que le Pastef arrive déjà en tête dans de nombreux bureaux de vote. A ce stade, plusieurs figures de l’opposition ont salué cette victoire et félicité la mobilisation des électeurs.

Pour le parti au pouvoir, le Pastef, ces législatives marquent une nouvelle étape après la victoire à la présidentielle en mars dernier.

Déjà au soir du vote, les partisans du Pastef ont célébré dans les rues de Dakar, la capitale sénégalaise, leur succès. Des cortèges de motos et de voitures sillonnent la capitale, qualifiant ces deux victoires électorales de tournant historique pour le Sénégal.

La campagne présidentielle du Pastef s’articulait autour de plusieurs réformes qui dont la lutte contre la corruption, la révision des permis de pêche pour les entreprises étrangères et l’obtention d’une plus grande part des ressources naturelles du pays pour la population.

La jeunesse sénégalaise est fortement frappée par le chômage et l’inflation et gagnerait énormément si les secteurs de la pêche, du pétrole et du gaz sont réformés. Plus de 60 % des Sénégalais ont moins de 25 ans et 90 % d’entre eux occupent des emplois informels.

Le Président Diomaye Faye a promis de renégocier ces contrats et de donner une plus grande part de la richesse au peuple sénégalais. Il a fait campagne sur un programme anti-establishment et a remporté l’élection présidentielle avec 54 % des voix au premier tour.

Source : Africanews

