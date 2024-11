Communiqué | L’institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) : Offre d’emploi

Postes Compétences et qualités requises Diplôme et expérience Épreuves du concours

Deux (02) Agents spécialisés ou Adjoints en Gestion des Ressources Humaines et Management des Administrations – Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience en tant qu’Agent spécialisé en GRH ; – Maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, outils de présentation PowerPoint, etc.) ; – Avoir un esprit d’équipe et d’initiative ; – Être méthodique et rigoureux dans le traitement des dossiers ; – Avoir une connaissance de la méthode de collaboration avec la CNSS et la CARFO ; – Être de bonne moralité et disciplinée ; – Être capable d’assurer l’élaboration et le traitement des actes administratifs ; – Avoir de solides connaissances en droit du travail ; – Être courtois(e) et discrèt (e) ; – Être capable de s’adapter dans un milieu interculturel ; – Savoir être réactif, avoir l’esprit d’initiative et d’anticipation – Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat et avoir un Certificat de l’École nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) option : Gestion des Ressources humaines – Justifier d’une expérience d’au moins deux (02) ans en qualité d’agent spécialisé en GRH. – Épreuve technique, Coef. 2 ; – Culture générale, Coef. 1 ;

Un (01) Informaticien, Option administration de base de données – Avoir de solides connaissances sur la virtualisation des serveurs, RAID, Clustring, Storage SAN ; – Maîtriser les systèmes de bases de données ORACLE, SQL Serveur 2008, etc ; – Maîtriser les environnements Unix (Solaris), Windows 2008, etc. ; – Connaître les réseaux de base (protocole de communication, câblage, routeur, etc.) ; – Avoir des connaissances sur la gestion d’un intranet ; – Avoir une bonne expérience dans l’administration des serveurs de messageries, de contrôleur de domaine, DNS et Web ; – Être rigoureux, analytique, à l’écoute des utilisateurs et avoir le sens de l’organisation ; – Être intègre et apte à travailler en équipe ; – Être capable d’efforts soutenus au travail ; – Être dynamique et savoir travailler sous pression ; – Être disponible et avoir le sens de l’organisation. – Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en informatique option Génie logiciel, Système d’information ou équivalent ; – Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) ans ; – Une certification en administration de base de données serait un atout. – Administration de base de données, Coef. 3 – Sécurité des bases de données, Coef. 2

Un (01) Informaticien, Option système technique d’application – Avoir une parfaite connaissance dans l’administration des bases de données (oracle 11 g, sql serveur 2008 : optimisation des performances, sauvegarde/restauration, la sécurité, la gestion de l’espace disque et la haute disponibilité, etc) ; – Avoir une parfaite connaissance des outils de conception (Mérise, UML, etc.) ; – Avoir un niveau avancé dans le développement d’application orientée objet ; – Avoir une expérience dans le langage de programmation notamment VB.net, Java, PHP, etc ; – Connaître les environnements Windows et Unix ; – Être rigoureux, analytique, à l’écoute des utilisateurs et avoir le sens de l’organisation ; – Être intègre et apte à travailler en équipe ; – Être dynamique et savoir travailler sous pression ; – Être disponible et avoir le sens de l’organisation. – Avoir un diplôme de niveau BAC + 3 en informatique, Option, Génie logiciel, Analyse Programmation ; – Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) ans. – Conception de système d’information (UML et MERISE), Coef. 2 – Bases de données et technologie web, Coef. 3

Un (01) Informaticien, Option Administrateur système – Avoir de solides connaissances sur la virtualisation des serveurs, RAID, Clustring, Storage SAN ; – Maîtriser les systèmes de bases de données ORACLE, SQL Serveur 2008, etc. ; – Maîtriser les environnements Unix (Solaris), Windows 2008, etc ; – Connaître les réseaux de base (protocole de communication, câblage, routeur, etc.) ; – Avoir de connaissances sur la gestion d’un intranet ; avoir une bonne expérience dans l’administration des serveurs de messageries, de contrôleur de domaine, DNS et Web ; – Être rigoureux, analytique, à l’écoute des utilisateurs et avoir le sens de l’organisation ; – Être intègre et apte à travailler en équipe ; – Être dynamique et savoir travailler sous pression ; – Être disponible et avoir le sens de l’organisation. – Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 en informatique, option : Maintenance informatique, Electronique ou Réseaux informatiques ; – Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) ans. – Maintenance informatique, Coef 1 – Administration système, Coef 2