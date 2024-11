Éliminatoires CAN 2025 : Défaite amère du Burkina Faso face au Malawi (0-3)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont perdu (3-0) face aux Flames du Malawi ce lundi 18 novembre 2024, lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Battus il y a quelques jours par le Sénégal, les Étalons, minés par une dizaine d’absences dont Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Hervé Koffi et Dango Ouattara, n’ont pas été à la hauteur de la tâche.

Les Étalons terminent, sur une mauvaise note, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Déjà qualifiés à deux journées de la fin, les Étalons entendaient garder la tête du groupe.

Mais après leur défaite (0-1) face au Sénégal, l’enjeu principal pour Brama Traoré était de s’imposer pour rester sur une bonne dynamique, les Étalons étant déjà qualifiés et ne pouvant plus être premiers du groupe. Mais, les poulains de Brama Traoré ont concédé leur première défaite face au Malawi (0-3).

Cependant, Brama Traoré devait composer sans des joueurs comme Edmond Tapsoba, Issa Kaboré et Blati Touré, qui ont quitté l’équipe après le match perdu face aux Lions du Sénégal lors de la 5e journée, mais aussi sans Hervé Koffi, Bertrand Traoré et Dango Ouattara, qui n’avaient pu répondre à l’appel de Brama Traoré. Le Malawi, déjà éliminé, espérait bien terminer les éliminatoires en évitant la défaite devant son public.

A domicile, les Malawites, avec pour ambition de sauver l’honneur, sont les premiers à ouvrir le score sur une frappe lointaine de Gabadinho Mhango. Un rebond trompe Farid Ouédraogo, battu (1-0). Menés au score, les Étalons, qui ont eu du mal à entrer dans le match, peinent à trouver leur football et n’arrivent pas à se créer de véritables occasions, hormis une frappe non cadrée de Valentin Nouma qui passe au-dessus des buts gardés par le gardien malawite. Au contraire, les Malawites continuent de se montrer plus dominants dans la rencontre avec une possession de balle supérieure aux Étalons (56 %).

A la mi-temps, Brama Traoré fait rapidement des changements. Trova Boni cède sa place à Cédric Badolo et Ousseni Bouda entre à la place d’Ousmane Camara. Ces changements produisent déjà un effet. Les Étalons sont plus à l’attaque en ce début de seconde période, mais manquent de précision. Alors que les Étalons semblaient avoir l’ascendant, les Malawites font soulever la foule (2-0) grâce à un but de Richard Mbulu (57e) sur un coup de tête.

Les locaux font leur entrée

Bien placé au cœur de la surface entre Nasser Djiga et Issoufou Dayo, il n’a aucune difficulté à battre Farid Ouédraogo le gardien de but en l’absence de Hervé Koffi. Puis, les Malawites, plus conquérants, profitent encore d’une erreur de la défense burkinabè sur un ballon mal dégagé par Sacha Bansé. Lloyd Aaron (62e) récupère le ballon et l’envoie dans les buts de Farid (3-0). Les Étalons sont sonnés.

Avec une telle avance après 65 minutes, Brama Traoré décide de donner du temps de jeu aux joueurs locaux retenus comme Clément Pitroipa et Blakiss Ouattara. Le match s’achèvera d’ailleurs sur cette marque de 3 à 0. Les éliminatoires terminés, les Étalons se tournent désormais vers les éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de mars 2025.

