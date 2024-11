Ouagadougou : Zeinouss boucherie-charcuterie ouvre ses portes pour le bonheur des Ouagalais

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une nouvelle boucherie-charcuterie dénommée «Zeinouss Boucherie-charcuterie» a ouvert officiellement ses portes, le samedi 16 novembre 2024, à Ouagadougou, pour le bonheur des populations.

La suite après cette publicité

Située à une centaine de mètres du Musée National sur le boulevard Thomas Sankara à Ouagadougou, Zeinouss Boucherie-charcuterie a ouvert officiellement ses portes. Pour la directrice générale, Zeinabou Tiemtoré, Zeinouss Group vise à offrir des services de qualité en matière de boucherie et charcuterie à la population.

«Nous avons entrepris ce projet pour apporter aux Burkinabè, et particulièrement aux Ouagalais, une solution de qualité en matière de boucherie et de charcuterie. Zeinouss boucherie-charcuterie, c’est avant tout la volonté de répondre à un besoin crucial : offrir des produits frais, sains et savoureux, dans un cadre agréable et convivial, tout en respectant les plus hauts standards de qualité et d’hygiène», a détaillé Zeinabou Tiemtoré.

À en croire Zeinabou Tiemtoré, en plus d’offrir des services de qualité, Zeinouss Group participe à créer directement ou indirectement de l’emploi pour contribuer au développement économique du pays.

«Grâce à Zeinouss Boucherie-charcuterie, ce sont plus de 11 emplois permanents qui ont été créés, ainsi que de nombreux emplois directs, contribuant ainsi à notre manière à l’essor économique de notre cher Burkina Faso», a-t-elle ajouté.

Invitée à la cérémonie, Ousmane Tiemtoré loue l’initiative et demande à ce qu’elle soit encouragée. « C’est une très belle initiative, le cadre est bien et l’organisation également. C’est une initiative qu’il faut encourager et demander à ce que ça se multiplie non seulement pour les producteurs mais aussi pour ceux qui sont dans la transformation et la distribution comme cet établissement», a-t-il invité.

Pour mémoire, Zeinouss Boucherie-charcuterie est une entreprise novatrice qui aspire à devenir une référence dans son domaine au Burkina Faso. Ses valeurs sont la qualité, l’engagement, le partenariat et l’innovation.

Soumaïla MALO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite