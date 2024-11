Burkina Faso : Les magistrats et les greffiers arborent désormais des toges faites en Faso Danfani

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambela a patronné, ce lundi 18 novembre 2024, la cérémonie officielle de port des costumes endogènes d’audience des acteurs judiciaires du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Ces toges sont destinées aux magistrats et au personnel du corps des greffiers. Il s’agit entre autres du costume d’audience des secrétaires des greffes et parquets qui comporte une toge sans simarre avec de grandes manches, du costume d’audience des greffiers qui comporte une toge sans simarre avec de grandes manches et du costume d’audience des greffiers en chef comporte une toge sans simarre, avec de grandes manches, une épitoge et une toque. Le port des costumes d’audience en Faso Danfani vise à promouvoir notre identité culturelle et à redynamiser l’économie nationale.

Selon Abass Nombré, président du tribunal de grande instance Ouaga 1, ce jour marque une étape charnière dans la vie de la justice de notre pays. «En effet, la présente cérémonie officielle a pour but de consacrer le port des costumes à nos jeunes audiences, les acteurs judiciaires du Burkina Faso que nous sommes. Il vous souviendra que c’est à la date du 23 octobre 2024 que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le décret sur le port des nouveaux costumes d’audience des magistrats et des greffiers», a-t-il dit.

Aussi, a-t-il souligné que ce nouveau costume de magistrats et de greffiers met l’accent sur l’identité culturelle de notre pays, le Burkina Faso.

«Il dégage un sentiment d’appartenance à la patrie et incarne une invite à véhiculer des valeurs de patriotisme et d’intégrité qui ont toujours caractérisé notre peuple, le peuple burkinabè. Je vous adresse mes remerciements pour le choix de notre juridiction qui abrite la présente cérémonie et adresse mes vives félicitations à tous les acteurs qui ont imaginé, conçu et réalisé ces costumes d’audience, symbole d’un retour véritable à nos sources et du consommant burkinabè qui permet de reconnaître et de valoriser les efforts de nos braves populations paysannes et artisans», a-t-il mentionné.

Le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala a fait savoir que le port des costumes d’audience en Faso Danfani vise à promouvoir notre identité culturelle et à redynamiser l’économie nationale.

«En effet, notre coton sera transformé sur place créant une plus-value, nos tisseuses aura davantage de la matière, nos couturières et couturiers pourront augmenter leurs chiffres d’affaires participant ainsi à la création de la richesse nationale sans laquelle il n’y a pas développement possible», a-t-il appuyé.

Il a complété qu’au-delà de son authenticité, de sa qualité fort appréciable, le nouveau costume d’audience en Faso Danfani est obtenu à un prix cinq fois moins cher que ceux importés à coût de millions donc de devises qui sortent de notre pays.

«Je voudrais donc me réjouir de l’esprit d’adhésion des acteurs judiciaires à cette vision. En l’état actuel de mes souvenirs, je crois que c’est une grande première pour notre pays. C’est pourquoi, chers acteurs et actrices du monde judiciaire, je vous traduis toute ma reconnaissance pour cet engagement. C’est ici l’occasion d’appeler les autres acteurs (Avocats, notaires, Huissiers de justice) a emboité le pas car c’est ensemble que nous allons construire notre chère FASO», a-t-il invité.

Rodrigue Bayala a terminé son propos en notifiant que le port des toges d’audience de notre terroir nous interpelle et nous appelle au-delà de l’habillage du costume, à cultiver aussi les valeurs sociales et morales de notre société faites d’intégrité et de patriotisme, alors demeurez des femmes et des hommes de justice intègres et patriotes qui participent à la construction d’un pays libre et prospère par une justice crédible , accessible et répondant aux aspirations du peuple burkinabè au nom duquel, elle est rendue .

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite