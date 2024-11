Les initiateurs de la mascotte du Président lors du SIAO 2024 offrent plus d’un million de F CFA pour l’effort de paix

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les « Initiateurs de la mascotte du président » ont fait un don d’une valeur de plus d’un million de vivres et de non vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la Commune rurale de Banogo le vendredi 15 novembre 2024.

La suite après cette publicité

De mémoire, lors de la 17ème édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou, le stand des Initiateurs de la mascotte du président avait particulièrement retenu l’attention de plus d’un.

En effet, ces derniers avaient érigés un poster du Capitaine Ibrahim Traoré pour permettre aux festivaliers de se rapprocher virtuellement de lui et immortaliser par ricochet leur passage au SIAO avec le président. En contrepartie, les festivaliers qui s’y prêtaient au jeu laissaient une petite contribution dans une boîte sur laquelle était inscrite la phrase « Votre contribution pour l’effort de paix ».

Ousmane Saré, membre du collectif a notifié qu’en mettant en place cette initiative, l’objectif final était d’investir la somme perçue en un acte de solidarité en faveur des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Ce projet, bien que symbolique montre clairement ce que nous pouvons accomplir lorsque nous agissons collectivement. Chaque photo prise, chaque contribution aussi modeste soit-elle, a permis de renforcer les liens de solidarité qui unissent notre société. Cette action démontre que dans un contexte difficile, ce sont des petites initiatives portées par un grand nombre de personnes qui peuvent réellement faire la différence », s’est-il justifié.

Ainsi donc, à l’issue des décomptes, les Initiateurs de la mascotte du président, ont jugé nécessaire de tenir leur promesse en utilisant l’argent récolté pour participer à l’effort de paix. Ce faisant, estimation faite à plus d’un million de FCFA, le cap est mis sur la commune rurale de Banogo avec des sacs de riz, des bidons d’huile, des cartons de savon et d’autres objets de bien-être pour en faire don aux VDP.

« On a récolté en gros 1.080.000 FCFA. On s’est dit c’est un don pour récolter des fonds pour le patriotisme. Et qui parle de patriotisme parle de se donner soi-même. Nous on s’est dit, c’est vrai qu’on a eu l’argent, on peut aller faire ce qu’on veut avec mais pour être franc et pour être réel envers les autorités et envers notre peuple, on s’est dit c’est mieux de venir donner à ces personnes qui luttent jour et nuit pour la sécurité du pays », a détaillé, Ousséni Saré, membre du collectif.

Le don qui est destiné aux Volontaires pour la défense de la patrie a été fortement apprécié par ces derniers. De ce fait, le Capitaine Ousseni Zida, commandant du centre de formation des VDP de Banogo, a remercié et félicité les donateurs pour l’acte patriotique à l’endroit des VDP. Il a invité toute la population à emboîter le pas aux donateurs du jour.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite