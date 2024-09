Effort de paix : La population de Komtoega apporte sa contribution

publicite

Une délégation de la commune rurale de Komtoega, à travers l’Association pour le développement de Komtoega, a été reçue en audience par le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem De Tambela, ce mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou. Ces habitants sont allés remettre leur contribution à l’effort de paix d’une valeur de 7. 500. 000 FCFA.

La population de Komtoega dans la région du Centre-Est et leurs ressortissants apportent leur contribution à l’effort de paix. Après un premier d’un don d’une valeur de 5 millions de francs CFA au profit des VDP de leur commune, les habitants sont allés remettre un chèque de 7.500.000 FCFA au Premier ministre comme leur participation à l’effort de paix.

«Il faut dire qu’on a récolté plus de 12 millions FCFA. Donc une première phase qui s’est passée le 10 septembre à Komtoega où on a pu remettre des moyens de déplacement aux VDP, 4 Motos si vous voulez, des vivres, des tentes, des bancs d’une valeur de presque 5.000.000 FCFA. Ce matin, à la rencontre avec le Premier ministre, nous avons pu remettre un chèque de 7.500.000 FCFA. Et cet argent va aller pour le fonds de soutien patriotique», a laissé entendre Yoda Wakirou, président de l’association pour le développement de Komtoega.

Il a précisé que cette contribution est l’œuvre de la population de Komtoega et de ses ressortissants qui sont en Italie, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Guinée équatoriale et à Ouagadougou pour répondre à l’appel du chef de l’État concernant le fonds de soutien patriotique.

«Pour gagner cette guerre là (terrorisme, ndlr), il faut vraiment des moyens. Et puis on veut la participation de tout le monde, tout Burkinabè (…) Je vous donne un exemple, il y a une vieille de 90 ans qui m’a appelé pour me dire qu’elle a entendu qu’on doit cotiser l’argent pour la contribution de l’effort de guerre, j’ai dit ‘Oui, c’est vrai et elle m’a remis 1.000 F CFA. Une vieille de 90 ans, donc vous voyez ce que ça veut dire. C’est pour dire qu’effectivement, tout le monde doit contribuer», a-t-il lancé.

Willy SAGBE et Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

