SAMAO 2024 : Les mines africaines sous le feu des projecteurs à Ouagadougou

La Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) se tiendra du 26 au 28 Septembre 2024 à la salle des conférences de Ouaga 2000. En prélude à cet événement majeur dans le secteur des mines et des carrières en Afrique et dans le monde, le comité d’organisation a décliné les grands axes de cette 16e édition, lors d’un point de presse, ce mardi 17 septembre 2024.

« Le secteur minier occupe une place prépondérante dans l’économie de notre pays. En effet, les données socioéconomiques montrent un secteur d’activités résilient avec des indicateurs satisfaisants, plaçant le Burkina Faso sur l’échiquier africain comme un pays minier », a rappelé Doulaye Sanou, secrétaire général du ministère en charge des mines et des carrières, par ailleurs président du comité national d’organisation de la 16e édition de la SAMAO.

Longtemps considéré comme pays agricole, le Burkina Faso se positionne aujourd’hui comme un pays à forte potentialité minière. Pour promouvoir donc ce secteur minier assez capital pour le développement économique du pays, le ministère en charge des Mines, des Carrières et de l’Energie du Burkina Faso a pensé utile d’initier la première édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO).

Après le succès des 15 dernières éditions, le comité d’organisation de la SAMAO met les bouchées doubles pour une 16e édition. Annoncée en fanfare, cette édition s’articulera autour du thème, « Les minéraux critiques : Quelles stratégies de développement pour les pays Africains ? »

A travers ce thème, le comité d’organisation entend encadrer le secteur minier pour qu’il soit plus profitable à l’économie. « Si la présence des minerais en Afrique en général, et au Burkina Faso en particulier peut être vue comme une opportunité, leur exploitation doit être soutenue par des politiques volontaristes de la part des gouvernants afin de créer davantage de valeur ajoutée et susciter des retombées économiques locales et régionales », a souhaité Doulaye Sanou.

Cet évènement d’envergure internationale réunira dans la capitale burkinabè, plus de deux mille (2000) participants composés d’experts, d’investisseurs, de chercheurs et de visiteurs d’horizons divers.

Et comme activités de cette 16e édition, le comité d’organisation a mentionné des rencontres B2B, des expositions et des visites sur un site minier et un site touristique ou de carrière.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

