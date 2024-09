Parodie : La Page « Les Ablacéries du Faso » annonce la descente du “saint père”

publicite

0 Partages Partager Twitter

« L’appel solennel du Père », tel est l’intitulé de l’événement organisé par les administrateurs de la page Facebook « Les Ablacéries du Faso ». Oui, cette page de parodie sur le net veut passer du virtuel au réel avec l’organisation d’un événement : « L’appel solennel du Père ». L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse le 16 septembre 2024 à Ouagadougou autour d’une bonne grillade ou, que dis-je, autour de la « dégargouille » à TZGrill.

La suite après cette publicité

Le « saint père » va-t-il enfin se montrer aux gens ? Pas sûr, mais c’est possible ! Ceux-là même qui se disent enfants du « saint père”, du nom de ce personnage virtuel dans la parodie de “Les Ablacéries du Faso » n’en savent apparemment rien. Cependant, « L’appel solennel du père aura bel et bien lieu le samedi 21 septembre 2024 », ont rassuré les fils et filles du “saint père”, ceux qui ont initié cette conférence de presse pour annoncer l’événement.

« L’appel solennel du père” est un événement social en vue de renforcer l’idée d’appartenance à une famille. L’idée est partie de la belle expérience avec la page Facebook « Les Ablaceries du Faso », ont fait savoir les organisateurs. La page est un concept unique pour parodier les faits marquants et jeter un regard critique sur la gouvernance politique, économique et sociale dans le monde, a rappelé Mariam Santou, une fille du “saint père”.

Cet “appel du père”, selon elle, est prévu pour se tenir officiellement le 21 septembre 2024 de 8h à 18h au club Chahifad de Ouagadougou.

Cependant, a-t-elle indiqué, un gala de football de dégargouille aura lieu le 19 septembre de 16h à 18h non loin du monument des martyrs, des ateliers interactifs sur le thème « Contribution du Mougtali au bien-être social et à la paix au Burkina Faso”.

Le deuxième thème va porter sur les enjeux éthiques des réseaux sociaux, défis et perspectives, a-t-elle ajouté. À en croire la fille du « saint père », il y aura également l’installation des conseils « dabariens des cantons et des féés, des expositions, des activités ludiques, et le lancement de la webTv”. « L’événement va se terminer par la descente du saint père », promet Mariam Santou.

Elle a rassuré que l’objectif de « Les Ablacéries du Faso » et des activités qu’il mène n’ont pas pour objectif de dénigrer, d’aduler ou de jeter l’anathème sur quiconque. Leur objectif, a-t-elle précisé, est de contribuer par la parodie à la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite