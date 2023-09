Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO 2023) : Clap de fin pour la 5e édition !

publicite

Après deux jours d’intenses et fructueux travaux, les rideaux sont tombés sur la 5e édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO), ce vendredi 29 septembre 2023, à Ouagadougou.

Depuis le jeudi 28 septembre 2023, le secteur minier brille de mille feux dans la capitale burkinabè, et ce, grâce à la 5e édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO). Cette initiative a pour mission de rassurer les partenaires actuels et attirer d’autres investisseurs potentiels dans le secteur minier.

Après deux jours d’activités, les lampions se sont éteints sur la 5e édition de la SAMAO, sous une note de satisfaction, à en croire le chef du département des mines, Simon Pierre Boussim.

« J’exprime enfin ma satisfaction à l’ensemble des participants pour la qualité des débats, la pertinence des conclusions et des recommandations qui en sont issues. Aux délégations des pays frères et amis qui ont accepté marquer leur présence à la présente édition de la SAMAO, j’exprime au nom du peuple burkinabè toute notre gratitude et notre reconnaissance.

Et comme je l’avais dit au discours d’ouverture, c’est la preuve que la synergie est en marche avec les pays miniers de l’Afrique pour un meilleur impact de l’exploitation minière sur nos économies locales », a indiqué Simon Pierre Boussim, ministre en charge de l’énergie, des mines et des carrières.

Par ailleurs, Simon Pierre Boussim indique que la tenue de cette 5e édition de la SAMAO est une preuve de résilience, aux yeux du monde en général, et particulièrement aux investisseurs nationaux et internationaux, de l’attractivité du secteur malgré les défis sécuritaires actuels.

« En effet, le secteur minier fait preuve de résilience, en témoigne la continuité des opérations minières et la reprise des activités de certaines mines qui avaient été arrêtées du fait de la crise sécuritaire. C’est donc rassurer le monde encore une fois, que le Burkina est une terre d’opportunités, favorable aux investissements », a lancé le chef du département des mines.

Courant cette édition, des recommandations ont été au cœur des débats. Parmi ces recommandations figurent l’organisation des acteurs et le renforcement de leur capacité dans la fourniture des biens et services dans le secteur minier ; la mutualisation des forces et des efforts des pays africains pour un secteur minier rayonnant ; le renforcement de l’appui des sociétés minières à la sécurisation du territoire.

Face à ces recommandations, le ministère de l’énergie, des mines et des carrières dit prendre toutes les dispositions pour que les recommandations et résolutions soient mises en œuvre.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

